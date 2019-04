Elskar fátt meira en að senda önnur lið niður um deild – Frændi hans er fallkóngurinn

Patrick van Aanholt, leikmaður Crystal Palace, er fastamaður í bakverði liðsins og hefur verið undanfarin ár.

Van Aanholt virðist elska fátt meira en að sjá til þess að önnur lið falli úr efstu deild á Englandi.

Hann lék með liði Palace um helgina er liðið vann 2-0 sigur á Huddersfield og sendi þar með liðið niður um deild.

Þetta er þriðja árið í röð þar sem Van Aanholt tekur þátt í að fella annað lið. Hann sá til þess að Hull færi niður árið 2017 og Stoke árið 2018.

Það sem gerir þetta enn skemmtilegra er að Leroy Fer, frændi Van Aanholt, er fallkóngur Englands.

Fer hefur fallið þrisvar um deild undanfarin fimm tímabil með Norwich, Queens Park Rangers og Swansea.

Fer spilar enn með Swansea í dag en hann hefur leikið á Englandi frá árinu 2013.

Patrick Van Aanholt has *relegated* three teams three seasons in a row

Hull 2017

Stoke 2018

Huddersfield 2019

Leroy Fer has been relegated three times in five seasons:

2014 Norwich

2015 QPR

2018 Swansea

They’re cousins… 🇳🇱🇨🇼 pic.twitter.com/EFZL29PAbV

— Sébastien (@SebC__) 4 April 2019