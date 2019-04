Stuðningsmaður Liverpool gerði það sem Twitter bað um – Sjáðu hvernig samskiptamiðillinn svaraði

Samskiptamiðillinn Twitter er vinsæll um allan heim en fjölmargir Íslendingar eru með aðgang á vefsíðunni.

Fyrirtækið sjálft, Twitter, er að sjálfsögðu með sinn eigin aðgang og 56 milljónir fylgjenda.

,,Sannleikurinn eða kontór?“ var spurning sem Twitter spurði fylgjendur sína að fyrr í dag og tóku margir þátt.

Notandi síðunnar, Highlight, tók þátt í þessum leik og hann óskaði eftir því að Twitter myndi mana sig í að gera eitthvað.

,,Breyttu aðalmynd síðunnar þinnar í mynd af Everton,“ skrifaði Twitter á móti en Highlight er mikill stuðningsmaður Liverpool.

Hann gerði þó það sem Twitter bað hann um og skammaðist sín töluvert að vera með mynd af grönnunum í Everton.

Twitter gerði honum þó auðveldara fyrir en í stutta stund mátti sjá mynd af þeim Roberto Firmino og Mohamed Salah á aðalsíðu Twitter en þeir leika með Liverpool.

,,Undir þessum kringumstæðum, þá er þetta það minnsta sem við gátum gert,“ skrifaði Twitter áður en myndinni var beytt til baka.

Þetta má sjá hér.

Under the circumstances, the least we could do pic.twitter.com/CUb0I3w3zr

— Twitter (@Twitter) 1 April 2019