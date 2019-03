Stjóri Arons Einars hjólar í Erik Hamren: ,,Ég mun hringja í hann í dag“

Neil Warnock, stjóri Arons Einars Gunnarssonar í Cardiff er allt annað en sáttur með Erik Hamren þjálfara Íslands.

Warnock er ósáttur með hversu mikið Aron Einar spilaði í landsleikjunum gegn Andorra og Frakklandi.

Warnock taldi að Aron myndi ekki spila í leiknum gegn Andorra á gervigrasi.

,,Ég er ósáttur með þjálfara Íslands, már var tjáð að hann myndi ekki spila á gervgrasinu. Þar spilaði hann meira en klukkutíma, hann lék svo 93 mínútur gegn Frakklandi,“ sagði Warnock, afar óhress.

,,Ég átta mig ekki á þessu ég veit að það er nýr þjálfar sem tók viðe ftir HM. Hann er eflaust að reyna að standa sig, hann hefði getað tekið Aron af velli 3-0 undir gegn Frakklandi.“

,,Ég leyfði Aroni að spla á HM og hann fékk svo nýjan samning, hann var frá í þrjá mánuð eftir það. Ég er svekktur með íslenska þjálfarann og mun hringja í hann dag.“

,,Hann var bara að hugsa um sjálfan sig. Það eru leikir við Chelsea og City núna en Aron fer í sumar.“

Erik Hamren er þarna að feta í fótspor, Heimis Hallgrímssonar sem fékk reglulegar pillur frá Warnock.

„I think that was pure selfishness and am so disappointed in Iceland for doing that.“ 😡🇮🇸

Neil Warnock has slammed Iceland for their management of Aron Gunnarsson during the international break: https://t.co/iFP1acuaP7 pic.twitter.com/sov3AhzEAT

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 29, 2019