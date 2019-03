UEFA sagt hafa gert mistök: Mætast þessi lið í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar?

Það er komið á hreint hvaða lið munu spila í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar en 16-liða úrslitum lauk í gær.

Það voru Liverpool og Barcelona sem komust áfram í gær en Liverpool sló Bayern Munchen úr leik og Barcelona lagði Lyon.

Nú er talað um að það sé búið að leka því á netið, hvernig 8-liða úrslitin munu líta út og hvaða lið mætast.

Sagt er að starfsmaður hjá UEFA hafi óvart birt mynd af því á netið áður en hann eyddi því stuttu síðar.

Drátturinn fer fram á morgun og verður fróðlegt að sjá hvort viðureignirnar verði þær sömu og birtar voru.

8-liða úrslitin samkvæmt ‘lekanum’:

Liverpool – Ajax

Juventus – Porto

Manchester United – Tottenham

Barcelona – Manchester City

Það vantar því ekki skemmtilega leiki ef þetta reynist vera niðurstaðan en það verður að koma í ljós á morgun.

UCL director posted this on social media by accident seconds before deleting.

Spurs vs United will be interesting😁#ucl #ucldraw #coys #lfc #mufc #mcfc pic.twitter.com/7QlIlQdkVY

— hurrikane (@KaneFromTheLane) 14 March 2019