Klopp kennir vindinum um spilamennsku Liverpool: ,,Vandræðaleg afsökun“

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, sá sína menn gera markalaust jafntefli við Everton í dag.

Leikið var á Goodison Park en Liverpool fékk færi í dag til að klára leikinn. Inn vildi boltinn þó ekki.

Klopp ræddi við Sky Sports eftir leikinn og virtist kenna vindinum um spilamennsku sinna manna í dag.

,,Þetta var mjög erfiður leikur og það eru nokkrar ástæður fyrir því,“ sagði Klopp eftir leikinn.

,,Ég veit að fólki líkar ekki við þegar ég nefni þetta en vindurinn kom úr öllum áttum, boltinn var mikið í loftinu.“

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Klopp kennir aðstæðum um og er því mikið talað um afsökunina á samskiptamiðlum.

Jurgen Klopp says Liverpool found it difficult to control the game, and that the wind played a part in the match. — Anfield HQ (@AnfieldHQ) 3 March 2019

Klopp blames the fucking wind this time…ffs — shazzz (@stfupd) 3 March 2019

If Jurgen Klopp’s braincells could function as quick as he is to blame the weather it’d be fucking brilliant — hif (@hifhifhif_) 3 March 2019

I love Jurgen Klopp. He’s worked absolute wonders. But he’s excuses fuck me off. It’s embarrassing. We didn’t win today because the game plan was off and the players were shite, not because of bad wind. #LFC https://t.co/HeKAAOjZ8L — Mark Robson (@MarkJ_Robson) 3 March 2019

Not the first time Klopp has had problems with #wind!! 🤣😂 pic.twitter.com/jIZGgefAHl — Lee Hayes 🐝 (@LeeDHayes) 3 March 2019

Jürgen Klopp says the wind made life difficult for Liverpool against Everton. What do you make of this? 🤔 pic.twitter.com/ixhqBVMFyV — talkSPORT (@talkSPORT) 3 March 2019

JURGEN KLOPP HAS JUST BLAMED THE WIND INSIDE 10 SECONDS OF HIS INTERVIEW WITH SKY — Footy Accumulators (@FootyAccums) 3 March 2019