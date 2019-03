Boltastrákurinn reyndi að pirra Klopp – Sjáðu hvað hann gerði

Everton og Liverpool gerðu markalaust jafntefli í dag en liðin áttust við í ensku úrvalsdeildinni.

Liverpool er nú einu stigi á eftir Manchester City eftir 29 umferðir en liðið hefur verið að misstíga sig undanfarið.

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, var að vonum nokkuð súr með að fá ekki þrjú mikilvæg stig í dag.

Ungur boltastrákur Everton reyndi að pirra Klopp eftir jafnteflið er Þjóðverjinn var á leið inn í klefa.

Strákurinn ákvað að klappa kaldhæðnislega fyrir Klopp sem ræddi aðeins við hann og brosti.

Myndband af þessu má sjá hér.

A nice touch from the Everton ballboy to applaud the Liverpool manager at the end pic.twitter.com/8XkcCrC4zh

— FootballJOE (@FootballJOE) 3 March 2019