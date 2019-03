Jói Berg aðeins einn af sjö sem hefur komist framhjá þessum leikmanni

Bakvörðurinn Aaron Wan-Bissaka hefur heldur betur vakið athygli á þessu tímabili í ensku úrvalsdeildinni.

Wan-Bissaka er aðeins 21 árs gamall en hann er orðinn fastamaður í öflugu liði Crystal Palace.

Hann er eini leikmaðurinn í fimm bestu deildum Evrópu sem hefur hent sér í yfir 100 tæklingar á tímabilinu til að vinna boltann aftur.

Aðeins sjö leikmenn hafa komist framhjá Wan-Bissaka í deildinni og er einn Íslendingur á meðal þeirra.

Jóhann Berg Guðmundsson er sá leikmaður en honum tókst að komast framhjá Wan-Bissaka fyrr á leiktíðinni.

Jói Berg er á lista með góðum leikmönnum á borð við Leroy Sane, Sadio Mane og Filipe Anderson.

Aaron Wan-Bissaka is the first player in Europe’s top five leagues to make 100+ tackles this season.

Still only *seven* players have successfully dribbled past him. 😳 pic.twitter.com/kJyNoXiBFM

— Squawka Football (@Squawka) 2 March 2019