Karl Erlingsson handboltaþjálfari var í gær úrskurðaður í þriggja mánaða bann frá afskiptum af leikjum á vegum Handknattleikssambands Íslands. Karl var aðstoðarþjálfari kvennaliðs Gróttu og var vægast sagt ósáttur við dómgæsluna í leik Gróttu og Hauka um helgina.

Íþróttafélagið Grótta var áminnt fyrir hegðun Karls eftir leikinn en hann kallaði dómara leiksins meðal annars fábjána og hálfvangefna. „Ekki möguleiki á að horfa á þennan leik aftur, skrípaleikur í boði Kristjáns Halldórssonar þess erkifávita. Hvað á þetta fífl að fá að ganga langt í að eyðileggja íslenskan handbolta?,“ skrifaði hann meðal annars en Kristján var eftirlitsdómari á leiknum.

Grótta, sem tapaði leiknum, lét Karl fara í kjölfarið og hefur hann því sagt skilið við liðið.

Síðan þá hefur Karl átt í orðaskiptum við Ívar Benediktsson, íþróttablaðamann á Morgunblaðinu til margra ára. Ívar birtir hluta af samskiptunum og óhætt er að segja að Karl sé ósáttur. Hann þakkar Ívari til dæmis fyrir „skepnuskapinn“ og „aumingjaskapinn“. „Skrollaðu þessu á íþróttasíðuna hjá þessu fávita fasistablaði þínu og gormaðu það í leiðinni :) fáviti sem veist ekkert um handbolta!“

Hann segir Ívari því næst að halda áfram að styðja Hauka. Þá krefst hann þess að Ívar leiðrétti að hafa kallað hann Loft fyrir 30 árum. „Fáviti og ekkert annað.“

Ívar skrifar á Twitter, þegar hann deilir mynd af samskiptunum, að sitthvað sé gæfa og gjörvuleiki.

Landsliðsmaðurinn Aron Pálmarsson tjáir sig um framkomuna á Twitter. „Gaurinn got what he deserved! Búinn að haga sér margoft eins og kjáni.“