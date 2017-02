Eyðimerkurgangan eftir Óskarsverðlaun

Óskarsverðlaunin verða afhent við hátíðlega athöfn í 89. skipti þann 26. febrúar næstkomandi. Þó að leikarar fái tilnefningu til Óskarsverðlauna er það engin ávísun á velgengni til langframa. Fjölmargir leikarar hafa ekki fundið fjöl sína eftir að hafa unnið þessi eftirsóttustu verðlaun sem veitt eru á sviði kvikmynda á ári hverju. Hér má sjá sjö dæmi um slíka leikara.

1.) Cuba Gooding Jr.

Vann: Óskarinn fyrir besta leik í aukahlutverki í myndinni Jerry Maguire

Hvenær: 1996

Þessi 49 ára gamli leikari var á hátindi ferilsins undir lok liðinnar aldar þegar hann lék í myndum á borð við Jerry Maguire og As Good as It Gets. Hann tók hins vegar slæmar ákvarðanir í kjölfarið og lék í misvel heppnuðum myndum á borð við Rat Race, Snow Dogs og Boat Trips, auk fjölda annarra B-hasarmynda. Nýlega lék hann þó O.J. Simpson í þáttunum American Crime Story og virðist hann að einhverju leyti hafa fundið fjöl sína að nýju.

2.) Adrian Brody

Vann: Óskarinn fyrir besta leik í aðalhlutverki fyrir myndina The Pianist

Hvenær: Árið 2003

Bíómyndin The Pianist kom Adrian Brody á kortið fyrir alvöru, enda sýndi hann magnaðan leik í frábærri mynd. Myndin er að margra mati í hópi bestu bíómynda sögunnar, en hún hlaut þó aðeins þrenn Óskarsverðlaun. Brody hefur ekki verið mjög áberandi á undanförnum árum en fékk þó góða dóma fyrir leik sinn í þáttunum Houdini árið 2014.

3.) Jennifer Connelly

Vann: Óskarinn fyrir besta leik í aukahlutverki fyrir myndina A Beautiful Mind

Hvenær: 2002

Áður en Jennifer Connelly hreppti Óskarinn hafði hún átt viðburðaríkan feril og leikið í myndum á borð við Requiem for a Dream. Frá árinu 2002 þegar hún sýndi stórleik ásamt Russell Crowe í myndinni A Beautiful Mind hefur Connelly ekki verið sérstaklega áberandi, ef undan eru skilin nokkur hlutverk í myndum á borð við Reservation Road (2007), Blood Diamond (2006) og Noah (2014).

4.) Brenda Fricker

Vann: Óskarinn fyrir besta leik í aukahlutverki fyrir myndina My Left Foot

Hvenær: 1990

Aðeins þremur árum eftir að Brenda vann Óskarinn lék hún dúfnakonuna alræmdu í Home Alone 2. Ferill hennar lá niður á við eftir frammistöðu hennar í My Left Foot. Hún er þó hvergi nærri hætt að leika en hefur að mestu komið fram í sjónvarpsmyndum.

5.) Roberto Beningni

Vann: Óskarinn fyrir besta leik í aðalhlutverki fyrir myndina Life Is Beautiful

Hvenær: 1999

Ítalski leikarinn sló eftirminnilega í gegn í myndinni La Vita é Bella skömmu fyrir aldamót. Þessi viðkunnanlegi náungi heillaði flesta upp úr skónum eins og Ítala er siður. Síðan þá hefur lítið spurst til Beningni og hefur hann raunar leikið í afar fáum myndum frá árinu 1999. Síðast lék hann í myndinni To Rome with Love árið 2012.

6.) Mercedes Ruehl

Vann: Óskarinn fyrir besta leik í aukahlutverki fyrir myndina The Fisher King

Hvenær: 1992

Mercedes Ruehl er nafn sem hringir eflaust ekki mörgum bjöllum hjá kvikmyndaháhugamönnum. Hún hefur þó leikið í fjölmörgum þáttum og kvikmyndum en fáar hafa þó slegið í gegn. Eftir að hún vann Óskarinn lék hún í heldur misheppnuðum bíómyndum eins og Lost in Yonkers og The Last Action Hero með Arnold Schwarzenegger. Sem fyrr segir hefur hún leikið í ýmsum þáttum í gegnum tíðina, til dæmis Psych, Entourace og Law & Order.

7.) Michael Cimino

Vann: Óskarinn fyrir bestu leikstjórn fyrir myndina The Deer Hunter

Hvenær: 1979

Michael Cimino var spáð bjartri framtíð eftir að mynd hans, The Deer Hunter, sló eftirminnilega í gegn. Myndin skartaði Robert De Niro í aðalhlutverki og var valin besta bíómyndin á Óskarsverðlaunahátíðinni árið 1979 auk þess sem Cimino fékk verðlaun sem besti leikstjórinn. Í kjölfarið fylgdi hvert floppið á eftir öðru. Tveimur árum seinna kom út myndin Heaven‘s Gate sem er líklega einhver lengsta kvikmynd sögunnar, rúmir fimm klukkutímar. Myndin var dýr í framleiðslu og setti kvikmyndafyrirtækið United Artists nánast á hausinn. Myndin var illa sótt og hlaut auk þess heldur lélega dóma. Cimino náði sér aldrei á strik eftir þetta, en hann lést í fyrrasumar, 77 ára að aldri.