Hver þeirra ætti að verða kærasta Elsu?

Aðdáendur Disney-teiknimyndarinnar Frozen hafa undanfarið kallað eftir því að Disney geri teiknimyndapersónuna. Ákfallið hefur farið fram á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu GiveElsaAGirlFriend.

Teiknimyndin hefur undanfarin ár náð fádæma vinsældum en ólíkt flestum öðrum ævintýrum úr smiðju Disney var framtíð sögupersónunnar Elsu skilin eftir galopin í handritinu. Sumir vilja meina að þess vegna gefist Disney gullið tækifæri til að gera Elsu að fyrstu lesbíunni frá Disney.

Áskorunin hlaut byr undir báða vængi þegar Idina Menzel, sú sem ljáir Elsu rödd sína, stakk upp á að Tinkerbell, úr Peter Pan, væri tilvalin kærasta Elsu. „Í Frozen 1 var hún ung og ekki búin að taka út fullan þroska,“ sagði Menzel í nýlegu viðtali.

Vefmiðillinn stuff.co.nz hefur tekið saman fimm kvenkyns teiknimyndapersónur úr smiðju Disney, sem verðskulduðu stefnumót með Elsu.

1) Tinkerbell

Teiknimynd: Pétur Pan

Tinkerbell er hæfileikarík og þeirri gáfu gædd að geta lagað hluti. Hún er einstaklega bjartsýn og ráðagóð. Hún hefur drífandi persónuleika og jákvætt viðhorf til lífsins. Þá eru þær Elsa báðar mikið fyrir ferðalög.

2) Moana

Teiknimynd: Moana

Nýjaasta viðbótin við Disney-fjölskylduna.

Sjálfstæð nútímakona sem leggur áherslu á að meta sjálfa sig að verðleikum. Hún hefur engan áhuga á að finna sér myndarlegan prins. Þessi kyrrahafsprinsessa er að mörgu leyti lík Elsu. Þær eru báðar ævintýragjarnar og ættu vel saman.

3) Merida

Teiknimynd:Brave

Þessi skoska, rauðhærða stríðshetja sannaði fyrir áhorfendum að stúlkur geta verið jafn miklir stríðsmenn og strákar. Þessi óhrædda stríðskona og húmoristi er góður kandídat í kærustu fyrir Elsu.

4) Ariel

Teiknimynd: Litla hafmeyjan

Ariel hefur um langa hríð verið ein af uppáhalds persónum Disney-unnenda. Þessa metnaðargjana stúlka sagði félagslegum venjum (neðansjávar) stríð á hendur og fór sínar eigin leiðir.

5) Tiana

Teiknimynd: The prinsess and the frog

Tiana varð fyrsta þeldökka prinsessan frá Disney, þegar myndin kom út árið 2009. Þessi harðduglega þjónustustúlka, sem dreymdi um að opna sinn eigin veitingastað, vann hug og hjörtu áhorfenda. Frábær persónuleiki og góður kostur fyrir Elsu.