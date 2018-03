Óskarsverðlaunin 2018: Hver hreppir styttuna?

Sunnudaginn 4. mars verður botninn sleginn í kvikmyndaárið 2017 þegar stærsta verðlaunahátíð kvikmyndaiðnaðarins, sjálf Óskarsverðlaunahátíðin, fer fram í 90. sinn. Hátíðin fer fram í Dolby-leikhúsinu í Hollywood og spjallþáttstjórnandinn Jimmy Kimmel verður kynnir.

Verðlaun verða veitt í alls 24 flokkum og það er The Shape of Water sem er með flestar tilnefningar, alls 13, næst á eftir kemur Dunkirk með 8 tilnefningar og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri með 6 tilnefningar.

DV fékk nokkra álitsgjafa til að velja sigurvegara í sjö flokkum: besta mynd, leikstjórn, handrit, besta leikkona í aðal- og aukahlutverki og besti leikari í aðal- og aukahlutverki. Þessar myndir eru tilnefndar í þessum flokkum:

Besta myndin

Níu myndir eru tilnefndar: Call Me By Your Name, Darkest hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Leikstjórn

Tilnefnd eru: Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get Out), Greta Gerwig (Lady Bird), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) og Guillermo Del Toro (The Shape of Water).

Frumsamið handrit

Tilnefndar eru: The Big Sick, Get Out, Lady Bird, The Shape of Water og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Leikkona í aðalhlutverki

Tilnefndar eru: Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I,Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) og Meryl Streep (The Post).

Leikari í aðalhlutverki

Tilnefndir eru: Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour) og Denzel Washington (Roman J.Israel).

Leikkona í aukahlutverki:

Tilnefndar eru: Mary J. Blige (Mudbound), Allison Janney (I,Tonya), Lesley Manville (Phantom Thread), Laurie Metcalf (Lady Bird) og Octavia Spencer (The Shape of Water).

Leikari í aukahlutverki:

Tilnefndir eru: Willem Dafoe (The Florida Project), Richard Jenkins (The Shape of Water), Christopher Plummer (All the Money in the World), Woody Harrelson (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) og Sam Rockwell (Three Billboards outside Ebbing, Missouri).

Valdimar Víðisson, skólastjóri Öldutúnsskóla í Hafnarfirði, er mikill áhugamaður um kvikmyndir og heldur úti síðunni Bíógagnrýni Valdimars á Facebook.

*Besta myndin

Níu myndir eru tilnefndar að þessu sinni. Ég hreinlega skil ekki hvers vegna Akademían tilnefndi ekki Disaster Artist. Að mínu mati ein allra besta mynd síðasta árs. Ég vona að Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vinni, en The Shape of Water mun veita henni harða samkeppni.

*Leikstjórn

Tilnefningar í þessum flokki komu nokkuð á óvart. Til dæmis sátu Steven Spielberg fyrir The Post og Joe Wright fyrir Darkest Hour heima og fengu ekki tilnefningu. Ég held að keppnin verði á milli Christophers Nolan og Guillermo Del Toro og ég spái því að sá síðarnefndi fari heim með styttuna.

*Frumsamið handrit

Tel víst að Three Billboards Outside Ebbing, Missouri fái þessi verðlaun. Algjörlega frábærlega skrifuð mynd. Kolsvartur húmor í bland við áþreifanlega dramatík.

*Leikkona í aðalhlutverki

Fyrirfram er veðjað á Frances McDormand sem fer algjörlega á kostum í sínu hlutverki, en ég ætla að vona að Margot Robbie fari heim með styttuna.

*Leikari í aðalhlutverki

Þetta er sá flokkur sem gæti komið hvað mest á óvart. Fyrirfram reikna margir með að Daniel Day-Lewis fái Óskarinn fyrir Phantom Thread, en þeir Timothée Chalamet, fyrir Call Me By Your Name, Daniel Kaluuya, fyrir Get Out, og Gary Oldman, fyrir Darkest Hour, eru algjörlega frábærir í sínum hlutverkum. Denzel Washington er einnig tilnefndur, fyrir Roman J. Israel. Skil ekki hvers vegna hann var tilnefndur á meðan James Franco, fyrir Disaster Artist, og Tom Hanks, fyrir The Post, sátu heima. Ég vona að Gary Oldman fari heim með styttuna, en ég held að Akademían muni heiðra Daniel Day-Lewis þar sem hann hefur sagt að hann sé hættur að leika.

*Leikkona í aukahlutverki

Þessi flokkur er mun jafnari að mínu mati en flokkur leikara í aukahlutverki. Ég vona að Allison Janney fái Óskarinn og ég held að Akademían sé mér sammála. Fer algjörlega á kostum í hlutverki móður Tonya Harding.

*Leikari í aukahlutverki

Ekkert sem kom á óvart í þessum flokki. Ég vona að Woody Harrelson fái styttuna en ég held að Akademían velji Sam Rockwell. Báðir frábærir í myndinni.

Guðmundur Breiðfjörð hætti nú um mánaðamótin sem markaðsstjóri kvikmyndadeildar Senu. Hann hefur unnið við kvikmyndir í um 20 ár og þekkir því vel hvaða kvikmyndir falla í kramið og hverjar ekki.

Nokkuð fyrirsjánlegt í ár að mínu mati í helstu flokkum. Besta myndin verður Three Billboards, besti leikari Gary Oldman í Darkest Hour, besta leikkona Frances McDormand fyrir Three Billboards og svo taka Sam Rockwell og Allison Janney styttuna fyrir bestu aukahlutverkin. Óskar fyrir leikstjórn fer til Benicio del Toro fyrir Shape of Water ásamt frumsömdu handriti. Handrit byggt á áður útgefnu efni fer til Call Me By Your Name og svo verður loksins Roger Deakins að vinna fyrir kvikmyndatöku fyrir Blade Runner. Það er alla vega mín ósk. Og að lokum væri gaman að sjá John Williams vinna fyrir tónlist fyrir Star Wars þó að það sé ólíklegt.

Elísabet Ronaldsdóttir hefur starfað í kvikmyndabransanum í yfir 20 ár og meðal annars klippt Deadpool 2, Atomic Blonde og Reykjavík-Rotterdam, sem hún fékk Eddu fyrir árið 2008.

*Kvikmynd ársins

Tæknilegar flækjur kosninganna gera þennan flokk erfiðan að spá um. Ég ætla að þrjár myndir bítist um sigurinn; Get Out, The Shape of Water og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, jafnvel þótt sú síðasta hafi ekki fengið tilnefningu fyrir besta leikstjórann, það hefur gerst áður að mynd hafi unnið án þess. Ég ætla að veðja á að Get Out taki þennan flokk, kvikmyndin hefur haft mikil áhrif á Hollywood sem og samfélagið allt.

*Leikstjóri ársins

Það væri gaman að sjá Gretu Gerwig taka styttuna fyrir þroskasögu konu sem snýst alls ekkert um karlmenn og ást. Það er líka miklvægt að auka hlut kvenna í leikstjórastólum og sýnileiki á verðlaunapalli skiptir máli. Tíðarandinn vinnur með henni eins og Jordan Peele, sem gæti staðið uppi sem verðugur sigurvegari. Við eigum efalaust eftir að sjá mikið af þeim í framtíðinni en ég held að tími Guillermo del Toro sé kominn.

*Leikkona í aðalhlutverki

Styttan fer örugglega til Frances McDormand sem á eftirminnilegan leik í langt í frá of góðri kvikmynd. Frances er búin að vinna næstum öll verðlaun undir sólinni fyrir magnaða túlkun sína á reiðri, uppfinningasamri móður myrtrar stúlku. Hún sigldi beint inn í miðja #MeToo-hreyfinguna og endurómar líka sorg, reiði og aktívisma í kjölfar fjöldamorðanna í Parkland, Florída.

*Heimildamynd ársins

Ef það væri eitthvert réttlæti í kvikmyndaheiminum fengi Last Men in Aleppo styttu. En Sýrland er líklegast of langt frá Akademíunni. Það er Icarus hins vegar ekki og ég tel hana sigurstranglega. Akademían er alls ekki ópólitísk en fólk gæti líka verið orðið bugað og þá tekur Faces/Places styttuna. Agnès Varda er dýrkuð og dáð og nú elsti einstaklingur til að hljóta Óskartilnefningu og við erum öll tilfinningadýr – hvort sem við erum akademíumeðlimir eða ekki.

*Kvikmyndataka ársins

Sögulegur sigur gæti unnist ef Rachel Morrison tæki á móti styttunni, fyrsta konan tilnefnd fyrir kvikmyndatöku. Mikið yrði ég hamingjusöm, en ég held samt að Roger Deakins, sem er tilnefndur í 14. skipti hljóti að taka hana í ár. Ekki af því að Blade Runner 2049 sé hans vinsælasta mynd eða endilega sú besta, en hann er óneitanlega vel að henni kominn og ekki hægt að hafa af honum sigurinn eina ferðina enn.

*Klipping ársins

Engin spurning í mínum huga. I, Tonya, allt annað er ekki í lagi. Flottur stöðugur tónn gegnum alla myndina, hárfínt jafnvægi milli kómedíu og drama. Virðing Tatiönu fyrir viðfangsefninu er augljós og natnin aðdáunarverð. Ég krossa putta fyrir Tatiönu S. Riegel, hún á þetta svo margfalt skilið.

*Búningar ársins

Valdi þennan flokk af því hann er svo auðveldur í ár. Phantom Thread, ég meina myndin er um búninga. Og þótt Jacqueline Durran augljóslega eigi þetta ár er ekki auðvelt að fá styttu fyrir tvær tilnefningar. Það er aðeins of hörð samkeppni við sjálfa sig.