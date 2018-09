Arnar Dór flytur ábreiðu af þekktasta lagi John Legend

Nýlega tók söngvarinn Arnar Dór ábreiðu af þekktasta lagi John Legend, All of Me.

Margir ættu að kannast við Arnar Dór en hann lenti í 2. sæti í VOICE Ísland í fyrra og í vor stóð hann fyrir Michael Bublé tónleikum fyrir fullu húsi í Salnum, Kópavogi.

„Mig langaði bara að flytja þetta fallega lag,“ segir Arnar Dór, „John Legend er einn af mínum uppáhalds.“

Arnari Dór til halds og trausts eru Helgi Hannesson á píanó og Páll Elfar Pálsson á bassa.

Lagið kom út árið 2013 á fjórðu plötu Legend, Love in the Future og er það tileinkað eiginkonu hans, Chrissy Teigen.

Hér er síðan upphafleg útgáfa John Legend.