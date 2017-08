Stefnt í Færeyjum

Leikarinn og tónlistarmaðurinn góðkunni, Kris Kristofferson, þarf sennilega að skjótast til Færeyja um miðjan ágústmánuð. Þannig er mál með vexti að fyrir réttu ári sótti hann eyjarnar heim til að halda eina tónleika á G! Festival í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn.

Samkvæmt frétt Ekstra Bladet fann lögreglan marijúana í fórum listamannsins og það hugnaðist þarlendum yfirvöldum ekki.

Kris var handtekinn en sleppt skömmu síðar svo hann gæti haldið tónleikana, sem hann og gerði auk þess sem hann lét alla innkomu sína renna til barnaheimils Þórshafnar.

Kris er gert að mæta í réttarsal í Þórshöfn þann 14. ágúst til að standa skil gjörða sinna, en ekki liggur ljóst fyrir hvort hann mætir í eigin persónu og lítið liggur fyrir um afstöðu hans til ákærunnar.

Kris, sem er orðinn 81 árs, þarf vart að kynna enda hefur hann samið fjölda þekktra laga meðal annars Me and Bobby McGee, Why Me Lord og Help Me Make It Through The Night og hélt tónleika í Hörpu í september í fyrra.