Uppáhaldsverk Breta er eftir Banksy

Götulistaverkið „Stelpa með blöðru“ eftir huldumanninn Banksy er það myndlistarverk eftir Breta sem er í mestu uppáhaldi hjá bresku þjóðinni samkvæmt nýlegri könnun The Frame National Art Audit. Verkið birtist upphaflega árið 2002 á vegg verslunarhúsnæðis í Austur-London. Síðar tókst að ná verkinu af veggnum og selja á uppboði.

Í næstu sætum á listanum eru hefðbundnari málverk, The Hay Wain eftir John Constable, The Singin Butler eftir Jack Vettriano og The Fighting Temeraire eftir JMW Turner, en einnig vekur athygli að verk sem unnin voru sem umslög fyrir plötur Bítlanna, Pink Floyd og Sex Pistols eru einnig í 20 efstu sætunum.

Ekki eru allir sammála um ágæti verksins en Jonathan Jones, myndlistargagnrýnandi The Guardian, segir verkið vera væmna vitleysu sem smætti mannlegar tilfinningar niður í það yfirgengilega og augljósa.

Hér fyrir neðan er listinn yfir þau 20 verk sem Bretar halda mest upp á.

1 Girl with Balloon eftir Banksy

2 The Hay Wain eftir John Constable

3 The Singing Butler eftir Jack Vettriano

4 The Fighting Temeraire eftir JMW Turner

5 The Angel of the North eftir Antony Gormley

6 Going to the Match eftir LS Lowry

7 The Lady of Shalott eftir John William Waterhouse

8 Plötuumslag Sgt. Pepper's lonely heart's club band eftir Peter Blake

9 Plötuumslag Dark Side of the Moon eftir Hipgnosis og George Hardie

10 Mares and Foals in a River Landscape eftir George Stubbs

11 Mr and Mrs Andrews eftir Thomas Gainsborough

12 Millais Ophelia eftir John Everett

13 Balanced Rock Misty eftir Andy Goldsworthy

14 A Bigger Splash eftir David Hockney

15 Movement in Squares eftir Bridget Riley

16 ArcelorMittal Orbit eftir Anish Kapoor

17 A Couple Hold Hands in the Street eftir Stik

18 Scallop eftir Maggi Hambling

19 Reclining Figure eftir Henry Moore

20 Plötuumslag Never Mind the Bollocks eftir Jamie Reid

