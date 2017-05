Lil Wayne á leiðinni til Íslands

Einn vinsælasti og áhrifamesti rappari 21. aldarinnar Lil Wayne mun koma fram á tónleikum á Íslandi síðar á þessu ári. Þetta verður tilkynnt opinberlega á næstu dögum samkvæmt heimildum DV.

Lil Wayne er einn söluhæsti tónlistarmaður allra tíma, hefur gefið út ellefu stúdíóplötur og fjölda óformlegri útgáfa sem hafa selst í meira en 100 milljón eintökum. Tónleikarnir sem fara fram í ágúst verða fyrstu tónleikar þessa ráma og rapparans á Íslandi.

Rapparinn verður á tónleikaferðlagi um Evrópu síðsumars og nú þegar hefur verið tilkynnt að hann muni koma fram í Portúgal þann 5. ágúst, í Þýskalandi 13 og 15. ágúst og Frakkalandi 16. ágúst.

Í mars á þessu ári tísti rapparinn um íslensku katta-raunveruleikaþættina Keeping up with the Kattashians sem Nútiminn framleiddi. „Iceland too trippy mang“ skrifaði rapparinn, en það mætti eflaust þýða sem „Ísland of vírað mar.“ Ekki er ljóst hvort að það sé áhuginn á kattarfjölskyldunni vinsæli sem hefur dregið hann til Íslands.

Dwayne Michael Carter Jr. ólst upp í New Orleans þar sem hann byrjaði í hljómsveitinni Hot Boys á unglingsaldri. Eftir útgáfu nokkurra vinsælla laga með sveitinni byrjaði hann að gefa út plötur undir nafninu Lil Wayne. Fyrsta platan Tha Block is Hot kom út árið 1999 og naut nokkurra vinsælda. Wayne sló í gegn alþjóðlega með sinni fjórðu breiðskífu Tha Carter sem kom út árið 2004, en sama ár kom hann einnig fram í laginu „Soldier“ með Destiny‘s Child. Platan Tha Carter III sem kom út árið 2008 kom honum svo upp í meistaradeildina, en platan seldist í meira en milljón eintökum fyrstu vikuna í Bandaríkjunum og var valin besta rappplatan á Grammy-verðlaununum svo eitthvað sé nefnt. Á plötunni voru gríðarlega vinsælir slagarar á borð við „Lollipop“, „A Milli“ og „Got Money“. Síðan þá hefur Wayne verið iðinn við kolann, sent frá sér nokkrar plötur, reynt fyrir sér á rokksviðinu, þurft að dúsa í fangelsi fyrir ólöglegan skotvopnaburð, og glímt við heilsufarsvandræði sem tengd hafa verið við vímuefnaneyslu rapparans.