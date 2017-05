Óskarsleikstjóri gerir heimildamynd um Tupac

Breski leikstjórinn Steve McQueen mun leikstýra heimildamynd um ævi rapparans Tupac Shakur á næstunni. Þetta verður fyrsta heimildamyndin í fullri lengd sem McQueen leikstýrir, en hann hefur áður vakið mikla athygli fyrir leiknar kvikmyndir sínar Hunger, Shame og 12 Years a Slave, en fyrir þá síðastnefndu hlaut hann Óskarsverðlaunin árið 2014.

„Ég stundaði nám í kvikmyndagerð við New York-háskóla árið 1993 og man eftir hinum sístækkandi hip-hop heimi og því hvernig leiðir mínar og Tupacs lágu saman í örlítið augnablik í gegnum sameiginlegan vin,“ segir McQueen um tengingu sína við efnið.

Fjölskylda Tupac‘s kemur að framleiðslu myndarinnar og segir Gloria Cox, móðursystir rapparans, að markmiðið sé ekki að verja Tupac heldur að sýna hann á sem fyllstan hátt, svo athafnir hans, ákvarðanir og orð fái að tala fyrir sig sjálf.

Tupac var einn allra vinsælasti rapptónlistarmaður tíunda áratugarins en var myrtur aðeins 25 ára gamall í september 1996. Enn er morðið óupplýst líkt og morðið á félaga hans – en síðar óvini – rapparanum Notorious BIG. Um þessar mundir er sérstaklgea mikill áhuga á ævi rapparans en leikin mynd um líf hans og dauða, All eyez on me, verður frumsýnd í sumar.