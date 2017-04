Baltasar Kormákur leikstýrir kvikmyndinni I´m Victor eftir sögu Jo Nesbö

Á næstunni mun Baltasar Kormákur leikstýra kvikmyndinni I´m Victor eftir sögu Jo Nesbö. Kvikmyndin byggir á væntanlegri bók Jo Nesbö og eru handritshöfundarnir ekki af verri endanum.

Það eru Neil Purvis og Robert Wade sem hafa meðal annars skrifað handrit af James Bond myndum allt frá The World is not Enough, sem kom út árið 1999, og til dagsins í dag. SF Studios og RVK Studios framleiða.

I´m Victor er spennumynd um sjálfselskan og samviskulausan skilnaðarlögfræðing sem er grunaður um fjölda morða sem hann framdi ekki og fer hann að reyna sanna sakleysi sitt