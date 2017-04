Fate of the Furious í sögubækurnar

Fate of the Furious, áttunda myndin í Fast and the Furious-seríunni sívinsælu, komst í sögubækurnar um helgina. Myndin halaði inn hvorki meira né minna en 532,5 milljónum Bandaríkjadala á heimsvísu á fyrstu sýningarhelgi sinni.

Aldrei áður í sögunni hefur kvikmynd þénað jafn mikið á heimsvísu á sinni fyrstu sýningarhelgi. Eldra metið á Star Wars: The Force Awakens sem halaði inn 529 milljónum dala.

Þetta varð raunin þó að framleiðendur og sérfræðingar vestanhafs hefðu búist við sterkari byrjun myndarinnar í Bandaríkjunum. Hún þénaði 100 milljónir dala vestanhafs en sjöunda myndin í seríunni þénaði til samanburðar inn 147 milljónir dala á sinni fyrstu helgi.

Þurfti myndin að láta sig annað sætið að góðu verða yfir aðsóknarmestu myndir helgarinnar í bandarískum kvikmyndahúsum. Vinsælasta myndin þessa páskahelgi var Beauty and the Beast sem þénaði 175 milljónir dala.

Eins og flestum er kunnugt var Fate of the Furious að stóru leyti tekin upp hér á landi.