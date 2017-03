Chaka Khan, Rick Ross og Anderson .Paak koma fram á Secret Solstice

Fyrr í vikunni tilkynntu aðstandendur tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice 52 nýja tónlistarmenn á dagskrá hátíðarinnar sem fer fram í fjórða sinn í Laugardalnum 16. til 18. júní næstkomandi. Þeirra á meðal eru fönkgoðsögnin Chaka Khan, rappararnir Rick Ross, Anderson .Paak, Big Sean og Roots Manuva og rokksvetin Unknown Mortal Orchestra.

Af íslenskum listamönnum sem tilkynnt var að kæmu fram eru meðal annars Gísli Pálmi, Vaginaboys, Ragnheiður Gröndal og Högni.

Áður hefur verið tilkynnt að popprokkararnir í Foo Fighters, teknórisarnir í The Prodigy og Britrokkarinn Richard Ashcroft úr hljómsveitinni The Verve komi fram á hátíðinnni.

Aðrir listamenn sem tilkynnt hefur verið að komi fram á hátíðinni eru Seth Troxler, Rhye, Pharoahe Monch, Foreign Beggars, Kerri Chandler, Dubfire, Dusky, Youngr, Kiasmos, Úlfur Úlfur, Soul Clap, John Acquaviva, Artwork, Wolf + Lamb, The Black Madonna, Amabadama, Emmsjé Gauti, Thugfucker, Lane 8, Tania Vulcano, Princess Nokia, Droog, Yotto, Cubicolor, Ocean Wisdom, Novelist, Jam Baxter, Soffía Björg, Dj Rd, Left Brain, Klose One, Tiny, Bensol, Shades Of Reykjavík, GKR, Aron Can, Dave, Rix, Tay Grin, Gibbs Collective, Dj Sammy B-Side, Glacier Mafia, Lord Pusswhip, Krysko & Greg Lord, Kinda Super Disco, Tay Grin, Alexander Jarl, Fræbbblarnir, Valby Bræður, Védís Hervör, Hildur, Ksf, Häana, Alvia Islandia, Kristmundur Axel, Häana, Bootlegs, Sxsxsx, Fox Train Safari, Kilo, Captain Syrup, Marteinn, Skrattar, Mogesen, Mongoose, Rob Shields, Afk, Seint, Holy Hrafn, M E G E N og Dj Baby Mama Drama.