Síðasta mynd Orson Welles lítur senn dagsljósið

Hjá Netflix vinna menn nú að því að að fullgera síðustu kvikmynd Orson Welles, The Other Side of the Wind. Welles vann að myndinni með hléum á árunum 1970–1976 en lauk ekki við hana. Myndin er að hluta ævisöguleg en þar segir frá heimsfrægum leikstjóra sem þráir að slá í gegn hjá yngri áhorfendum. Leikstjórinn John Huston var í aðalhlutverki en meðal annarra leikara voru Lilli Palmer og Dennis Hopper. Aðalpersóna myndarinnar, sem John Huston lék, var byggð á rithöfundinum Ernest Hemingway, sem var vinur Welles. Huston sagði á sínum tíma að við kvikmyndatökur hefði einungis verið stuðst lauslega við handritið. Á einum tímapunkti sagði Welles við hann: „John, segðu setningarnar þínar eða gleymdu þeim bara og segðu það sem þér sýnist.“ Sum atriði myndarinnar voru tekin upp í lit en önnur í svarthvítu. Ljóst er að hér er um nokkuð óvenjulega mynd að ræða.

Framleiðandinn Frank Marshall, sem kom að gerð myndarinnar, er einn ráðgjafa verkefnisins. Hann segist hafa barist fyrir því í fjörtíu ár að myndin yrði fullgerð og segist vera einstaklega þakklátur Netflix. Kvikmyndaáhugamenn um allan heim ættu sömuleiðis að fagna því að myndin verði loks tekin til sýninga. Leikstjórinn Peter Bogdanovich, sem fór með hlutverk í myndinni, er í hópi þeirra sem sjá um klippingu á myndinni.