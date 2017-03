Myndin kláruð 50 árum eftir að tökur hófust

Í tæp fimmtíu ár hafa aðdáendur Óskarsverðlaunaleikstjórans Orsons Welles beðið eftir fregnum af því hvort mynd leikstjórans, The Other Side of the Wind, verði kláruð.

Welles, sem leikstýrði og skrifaði handritið að Citizen Kane árið 1941, hóf vinnu við gerð myndarinnar árið 1970. Þegar Welles féll frá árið 1985 var myndin hins vegar enn ókláruð.

Netflix-streymiþjónustan hefur nú skrifað undir samning þess efnis að fyrirtækið klári myndina áður en hún verður sýnd á streymisveitunni. Ekki liggur nein dagsetning fyrir og því er óvíst hvenær myndin fer í loftið.

Filmur myndarinnar hafa legið í geymslu í Frakklandi í tæpa hálfa öld, en nú er búið að flytja þær til Los Angeles þar sem vinnan mun fara fram. Frank Marshall, sem var titlaður framleiðandi myndarinnar á sínum tíma, mun hafa yfirumsjón með verkefninu og Peter Bogdanovic, sem fór með eitt af aðalhlutverkum myndarinnar, mun veita ráðgjöf.

Þess má geta að leikarinn Dennis Hopper, sem féll frá árið 2010, leikur í myndinni.

„Ég trúi þessu eiginlega ekki. Ég er mjög þakklátur Netflix fyrir að sýna verkefninu svona mikinn áhuga,“ segir Marshall við breska blaðið Guardian.