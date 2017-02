Emmsjé Gauti fær flestar tilnefningar

Rapparinn Emmsjé Gauti hlýtur flestar tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2017 eða níu talsins. Hann er meðal annars tilnefndur fyrir bestu rappplötu ársins, besta rapplagið, sem söngvari, textahöfundur, lagahöfundur og tónlistarflytjandi ársins í flokki dægurtónlistar. Tilnefningarnar í 29 flokkum voru kynntar í Hörpu á fimmtudag.

Verðlaun verða líkt og áður veitt fyrir popp- og rokktónlist, fyrir djass- og blústónlist, sígilda- og samtímatónlist og í opnum flokki en nú bætast að auki við fjórir nýir verðlaunaflokkar: verðlaun fyrir plötu ársins í leikhús-/kvikmyndatónlist, í raftónlist og í rappi og hiphop en einnig er bætt við verðlaunum fyrir rapp og hiphop-lag ársins. Ljóst er að þessir nýju flokkar eru viðbrögð við harkalegri gagnrýni ýmissa hiphop-áhugamanna sem settu út á tilnefningar til verðlaunanna í fyrra og töldu þær ekki endurspegla hina miklu grósku í rappheiminum um þessar mundir.

Í flokki dægurtónlistar hlaut hljómsveitin Kaleo sex tilnefningar, Júníus Meyvant fékk fimm og Mugison og Sin Fang fengu fjórar tilnefningar hvor. Í flokki djasstónlistar var það ADHD sem fékk flestar tilnefningar eða þrjár alls en í flokknum sígild og samtímatónlist hljóta Schola Cantorum, Guðný Einarsdóttir, fyrir flutning á orgelverkum eftir Jón Nordal, og Anna Þorvaldsdóttir flestar tilnefningar, eða tvær.

Íslensku tónlistarverðlaunin verða afhent í Hörpu fimmtudaginn 2. mars og verða sýnd í beinni útsendingu á RÚV.

Hér fyrir neðan má sjá allar tilnefningarnar.

Rokk, popp, raftónlist rapp og hip hop

Plata ársins - Rokk

Kaleo - A/B

Mugison - Enjoy!

Elíza Newman – Straumhvörf

Ceasetone – Two strangers

Skálmöld – Vögguvísur Yggdrasils

Plata ársins – Popp

Júníus Meyvant – Floating harmonies

Sin Fang - Spaceland

Retro Stefson – Scandinavian Pain

Starwalker – Starwalker

Snorri Helgason – Vittu til

Plata ársins – Raftónlist

Samaris – Black Light

Ambátt - Flugufen

Futuregrapher – Hrafnagil

Plata ársins – Rapp og hip hop

Reykjavíkurdætur - RVK DTR

Emmsjé Gauti - Vagg og Velta

Aron Can - Þekkir Stráginn

Lag ársins – Rokk

Elíza Newman - Kollhnís

Kaleo - No Good

Valdimar - Slétt og fellt

Fufanu - Sports

Soffía Björg - I lie

Lag ársins – Popp

Sin Fang - Candyland (feat. Jónsi)

Snorri Helgason - Einsemd

Friðrik Dór - Fröken Reykjavík

Hildur - I'll walk with you

Glowie - No Lie

Lag ársins – Rapp og hip hop

Aron Can - Enginn Mórall

Emmsjé Gauti - Reykjavík

Emmsjé Gauti - Silfurskotta

XXX Rottweiler - Negla

Alvia Islandia - Bubblegum bitch

Söngkona ársins

Samaris - Jófríður Ákadóttir

Bambaló (Kristjana Stefáns) - Kristjana Stefánsdóttir

Amabadama - Salka Sól Eyfeld

Glowie - Sara Pétursdóttir - Glowie

Tómas R. Einarsson - Sigríður Thorlacius

Söngvari ársins

Friðrik Dór - Friðrik Dór Jónsson

Emmsjé Gauti - Gauti Þeyr Másson

Kaleo - Jökull Júlíusson

Júníus Meyvant - Unnar Gísli Sigurmundsson

Valdimar - Valdimar Guðmundsson

Textahöfundur ársins

Úlfur Úlfur - Arnar Freyr Frostason

Emmsjé Gauti - Gauti Þeyr Mássons

Tómas R. Einarsson - Kristín Svava Tómasdóttir

Skálmöld - Snæbjörn Ragnarsson

Mugison - Örn Elías

Lagahöfundur ársins

Emmsjé Gauti - Gauti Þeyr Másson

Kaleo - Jökull Júlíusson

Snorri Helgason - Snorri Helgason

Glowie - Stop Wait Go

Júníus Meyvant - Unnar Gísli Sigurmundsson

Tónleikar ársins

Jólatónleikar Baggalúts

Retro Stefson - Lokatónleikar Retro Stefson - Síðasti Sjens.

Mugison - Mugison í Hörpu

Skálmöld - Skálmöld--Berskjaldaðir

Emmsjé Gauti - Útgáfutónleikar Vagg og Velta

Tónlistarflytjandi ársins

Emmsjé Gauti

Kaleo

Mugison

Retro Stefson

Reykjavíkurdætur

Bjartasta vonin – Verðlaun veitt í samstarfi við Rás 2

Aron Can

Soffía Björg

Auður

RuGL

Hildur

Plötuumslag ársins

Júníus Meyvant – Floating harmonies

GKR - GKR EP

Sin Fang - Spaceland

Retro Stefson – Scandinavian pain

Gyða Valtýsdóttir – Epicycle

Tónlistarmyndband ársins – Verðlaun veitt í samstarfi við Albumm.is

Kaleo - Save Yourself / Myndband: Eyk Studio.

Emmsjé Gauti – Reykjavík / Myndband: Freyr Árnason

Friðrik Dór – Dönsum / Myndband: Jakob Gabríel Þórhallsson.

Sigur Rós – Óveður / Myndband: Jonas Åkerlund.

Axel Flóvent - Your Ghost / Myndband: Niels Bourgonje.

Júníus Meyvant - Neon Experience / Myndband: Hannes Þór Arason.

One Week Wonder – Mars / Myndband: Baldvin Albertsson.

Samaris – wanted 2 say / Myndband: Þóra Himarsdóttir.

Sin Fang (Feat Jónsi) – Candyland / Myndband: Ingibjörg Birgisdóttir.

GKR – Meira / Myndband: GKR.

Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2016 Opinn flokkur

Plata ársins – Leikhús- og kvikmyndatónlist

Blái hnötturinn; tónlist við leiksýningu Borgarleikhússins

Jóhann Jóhannson: Arrival

Úlfur Eldjárn: InnSæi – The sea within

Plata ársins – opinn flokkur

My Bubba – My big bad good

Gyða Valtýsdóttir - Epicycle

Tómas R Einarsson - Bongo

Amiina - Fantómas

Tómas Jónsson – Tómas Jónsson

Arnar Guðjónsson – Grey mist of Wuhan

Tónlistarhátíð ársins

Eistnaflug

Mengi

Iceland Airwaves

Cycle Listahátíðin

Óperudagarnir í Kópavogi

Sígild- og samtímatónlist - Tilnefningar 2016

Plata ársins

Guðrún Óskarsdóttir – In Paradisum

Bryndís Halla Gylfadóttir – J.S. Bach, Sex svítur fyrir selló

Schola Cantorum – Meditatio

Elfa Rún – J.S. Bach, Partítur fyrir einleiksfiðlu

Jón Nordal – Choralis, Sinfóníuhljómsveit Ísland

Tónverk ársins

Hugi Guðmundsson – Hamlet in Absentia

Áskell Másson – Gullský

Haukur Tómasson – From Darkness Woven

María Huld Markan Sigfúsdóttir – Aequora

Anna Þorvaldsdóttir – Ad Genua

Söngvari ársins

Elmar Gilbertsson – fyrir hlutverk Lensky í Évgeni Onegin eftir Pyotr Ilyich Tchaikovsky í uppfærslu Íslensku Óperunnar

Kristinn Sigmundsson – fyrir söng sinn á tónleikunum Söngvar förusveinsins á Reykjavik Midsummer Music

Oddur Arnþór Jónsson – fyrir titilhlutverkið í uppfærslu Íslensku óperunnar á Don Giovanni eftir W. A. Mozart.

Söngkona ársins

Þóra Einarsdóttir – fyrir hlutverk sitt sem Tatyana í í Évgeni Onegin eftir Pyotr Ilyich Tchaikovsky í uppfærslu Íslensku Óperunnar

Hallveig Rúnarsdóttir – Fyrir flutning í 3. sinfóníu Henryk Góreckis ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Tõnu Kaljuste

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir – fyrir flutning á kantötunni Lucrezia eftir G.F. Handel, ásamt barokkhljómsveitinni Symphonia Angelica á Listahátíð í Reykjavík

Tónlistarflytjandi ársins

Edda Erlendsdóttir – fyrir einleikstónleika á Myrkum músikdögum 2016

Guðný Einarsdóttir – fyrir einleikstónleika á Myrkum Músikdögum þar sem leikin voru öll orgelverk Jóns Nordal

Melkorka Ólafsdóttir – Fyrir flutning á Gullskýi, flautukonserti Áskels Mássonar

Nordic Affect – Warm life at the foot of the iceberg, tónleikar á NMD 2016

Schola Cantorum

Tónlistarviðburður ársins

Évgeni Onegin – eftir Pyotr Ilyich Tchaikovsky í uppfærslu Íslensku Óperunnar

UR_ – ópera eftir Önnu Þorvaldsdóttur í uppfærslu á Listahátíð Reykjavíkur

Arvo Pärt og Hamrahlíðarkórarnir – Sinfóníuhljómsveit Íslands

Orgelverk Jóns Nordal – í flutningi Guðnýjar Einarsdóttur á tónleikum á Myrkum Músikdögum

Upphafstónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands – Lugansky og Tortelier

Djass og blús - Tilnefningar 2016

Plata ársins

Arve Henriksen, Hilmar Jensson, Skúli Sverrisson - Saumur

Stína Ágústsdóttir - Jazz á Íslensku

Þorgrímur Jónsson Quintet – Constant Movement

Tónverk ársins

ADHD – Magnús Trygvason Elíasson

Sunna Gunnlaugsdóttir og Maarten Ornstein - Unspoken

The Pogo Problem – Difference of Opinion

Lagahöfundur ársins

ADHD - ADHD

Sunna Gunnlaugs – Maarten Ornstein

Þorgrímur Jónsson Quintet – Þorgrímur Jónsson

Tónlistarflytjandi

ADHD

Arve Henriksen, Hilmar Jensson, Skúli Sverrisson - Saumur

Stórsveit RVK