Ómögulegt að rifja upp gömlu plöturnar löglega á netinu

Hin goðsagnakennda hip-hopsveit De La Soul er ein fjölmargra sveita sem koma fram á tónlistarhátíðinni Sónar Reykjavík um helgina. Það hafa þó eflaust nokkrir væntanlegir hátíðargestir komist að því að það er ómögulegt að undirbúa sig fyrir tónleikana með því að hlusta á gamlar plötur sveitarinnar á Spotify eða öðrum löglegum tónlistarveitum á netinu.

De La Soul sem var ein vinsælasta rappsveit heims frá 1989 og fram eftir tíunda áratugnum getur ekki sett tónlist sína frá þessum árum inn á streymisveitur á netinu vegna mikils magns „sampla“ í tónlistinni. Taktarnir undir rappinu eru nánast eins og bútasaumur úr stuttum brotum úr öðrum lögum, allt frá James Brown og Michael Jackson til Smokey Robinson, Steely Dan og Johnny Cash.

Þegar plöturnar 3 Feet High and Rising (1989) og De La Soul is Dead (1991) komu út samdi hljómsveitin um leyfi til að nota flesta lagabútana til útgáfu á vínyl og segulbandi. Orðalagið var hins vegar ekki nægilega opið til að leyfið næði yfir útgáfu á öðrum og nýrri útgáfuformum.

Til að geta gefið efnið út á netinu hefur því þurft að semja að nýju við alla höfundarrétthafa „sömpluðu“ tónlistarinnar – en það hefur tekið hátt í áratug og ekki enn borið árangur. Rapparinn Kelvin Mercer, sem er betur þekktur sem Posdonuos, hélt því fram í viðtali við BBC í fyrra að Times Warner, eigandi upprunalegu upptaka De La Soul, telji ágóðann verða of lítinn miðað við vinnuna sem færi í verkefnið og því dregið lappirnar í málinu.

Hann sagði það sérstaklega pirrandi að ungt fólk sem hefði uppgötvað sveitina í seinni tíð gæti aðeins nálgast plöturnar ólöglega og ekki stutt við eða fjárfest í hljómsveitinni. Eins og staðan er núna er það því aðeins nýjasta plata De La Soul and the Anonymous Nobody sem kom út í fyrra sem hægt er að nálgast löglega á tónlistarveitum á netinu.