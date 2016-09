Simbi snýr aftur: The Lion King verður endurgerð

Walt Disney Studios hefur staðfest að fyrirtækið muni endurgera The Lion. Upprunalega myndin kom út árið 1994 og er að margra mati ein besta teiknimynd sem gerð hefur verið.

Leikstjóri myndarinnar verður leikarinn og leikstjórinn Jon Favreau sem leikstýrði einmitt The Jungle Book sem naut mikillar velgengni í vor og í sumar. Halaði myndin inn tæplega einum milljarði Bandaríkjadala.

Samkvæmt frétt Mirror hefur Disney einnig komist að samkomulagi um að Favreau leikstýri framhaldi The Jungle Book. Ekki liggur fyrir hvenær myndirnar, það er endugerð The Lion King og framhaldið af The Jungle Book, koma í kvikmyndahús.

The Lion King naut gríðarlegra vinsælda á sínum tíma og þénaði, rétt eins og The Jungle Book, tæplega einn milljarð Bandaríkjadala. Myndin hlaut tvenn Óskarsverðlaun, annars vegar fyrir besta lagið og hins vegar bestu tónlistina og þá seldist platan með lögum úr myndinni í yfir 14 milljónum eintaka.