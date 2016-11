Trump sagður nota söngleik sem smjörklípu

Í gegnum tíðina hafa söngleikhúsin á Broadway í New York verið vettvangur töfrandi ímyndunarafls og gljáfægðar afþreyingar frekar en vettvangur pólitískra skoðanaskipta og átaka. Það stendur hins vegar styr um leikhúshverfið þessa dagana eftir að leikarar söngleiksins Hamilton lásu upp skilaboð til Mike Pence, verðandi varaforseta Bandaríkjanna, sem var í salnum á föstudagskvöld.

Þessi margverðlaunaði söngleikur, sem er sá vinsælasti og umtalaðasti á Broadway í áraraðir, setur söguna um stofnun Bandaríkjanna í nútímalegan hip-hop búning. Leikarar af afrískum og suðuramerískum uppruna leika nokkrar helstu persónur lýðveldisstofnunarinnar: Alexander Hamilton, George Washington og Thomas Jefferson. Í sýningunni er fjölbreytni Bandaríkjanna því hampað og sérstök áhersla lögð á mikilvægt hlutverk innflytjenda í stofnun lýðveldisins.

Þegar Pence gekk í salinn í Richard Rodgers-leikhúsinu á föstudagskvöld var ýmist klappað eða baulað á verðandi varaforsetann, og eftir að sýningunni lauk bað leikarinn Brandon Victor Dixon um orðið, en hann leikur einmitt varaforsetann Aaron Burr í sýningunni.

Dixon las því næst upp texta frá höfundi verksins, leikstjóra, aðalframleiðanda og leikurum þar sem Pence var þakkað fyrir komuna og hann beðinn um að sjá til þess að næsta ríkisstjórn starfaði í þágu allra Bandaríkjamanna.

„Við, herra minn – við – erum hin fjölbreytta Ameríka sem er uggandi og áhyggjufull um að nýja ríkisstjórnin sem þú tekur þátt í muni ekki vernda okkur, plánetuna okkar, börnin okkar, foreldra okkar, eða verja okkur og styðja við óafsalanleg réttindi okkar. Við vonum innilega að þessi sýning hafi fyllt þig innblæstri til að viðhalda hinum amerísku gildum okkar og starfa í þágu okkar allra.“

Pence hefur sagt að hann hafi ekki hneykslast á orðum leikaranna en sagði þó að aðrir gætu metið hvort uppákoman hafi verið viðeigandi.

Tonight, VP-Elect Mike Pence attended #HamiltonBway . After the show, @BrandonVDixon delivered the following statement on behalf of the show. pic.twitter.com/Jsg9Q1pMZs

Donald Trump, verðandi forseti, gagnrýndi leikarana hins vegar harkalega á Twitter strax morguninn eftir, sagði Pence hafa verið áreittan en slíkt megi ekki eiga sér stað: „Leikhúsið verður alltaf að vera öruggur og einstakur staður. Í gærkvöldi voru aðstandendur Hamilton mjög ókurteisir við góðan mann. Biðjist afsökunar!“

Í færslu sem hann eyddi síðar út gagnrýndi hann Dixon fyrir að hafa þurft að lesa textann af blaði en ekki getað munað hann og á sunnudag bætti hann um betur og sagðist hafa heyrt að leikarar og aðstandendur sýningarinnar væru algjörlega ofmetnir og ítrekaði að þeir ættu að biðjast afsökunar fyrir „ömurlega hegðun.“

Gárungar hafa raunar sagt Trump svo reiðan að hann muni ekki einungis byggja vegg milli Bandaríkjanna og Mexíkó heldur ætli hann að endurreisa fjórða vegginn í leikhúsinu – en hugtakið á við hinn ímyndaða vegg milli persóna í sviðsverkum og áhorfendanna.

Aðrir hafa velt fyrir sér hvort markaðsmaðurinn Trump sé vísvitandi að nota atvikið sem smjörklípu til að beina athygli fjölmiðla og almennings frá öðrum og mikilvægari fréttamálum.

Trump varð nýlega að samþykkja að borga 25 milljónir dollara vegna málshöfðunar tæplega þúsund nemenda sem álitu sig svikna af Trump University, en ef ekki hefðu náðst sættir hefði Trump þurft að bera vitni í dómsal og hefði það orðið einsdæmi í sögu forsetaembættisins.

Einnig hefur leikhúsatvikið beint athygli frá því að Trump hefur strax brotið loforð sitt um að aðskilja stjórnmálaferilinn frá viðskipagjörningum sínum. Erlendum diplómötum hefur þannig verið boðið á viðskiptakynningar í nýju Trump-hóteli í Washington og dóttir hans Ivanka, sem er jafnframt einn æðsti yfirmaðurinn í viðskiptaveldi hans, fékk að vera viðstödd fund hins verðandi forseta með japanska forsætisráðherranum. Slíkar fréttir hafa hins vegar drukknað í umfjöllun um deilu Trumps og söngleikjahópsins.

Our wonderful future V.P. Mike Pence was harassed last night at the theater by the cast of Hamilton, cameras blazing.This should not happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2016

The Theater must always be a safe and special place.The cast of Hamilton was very rude last night to a very good man, Mike Pence. Apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2016