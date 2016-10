Ragnar lætur Bergenbúa efast um heimabæinn sinn

Í lok síðasta mánaðar var tilkynnt að útilistaverkið This must be the place eftir Ragnar Kjartansson hafi sigrað í samkeppni um listaverk fyrir utan nýja álmu á flugvellinum í Bergen í Noregi.

Þremur listamönnum var boðið að senda inn tillögur um listaverk fyrir nýja flugstöðina og áttu verkin að endurspegla hlutverk flugvallarins í samfélaginu.

Verk Ragnars sem verður sett upp í hlíðinni fyrir ofan flugvöllinn næsta vor samanstendur af sex skærgulum bókstöfum með nafni borgarinnar og svo spurningamerki fyrir aftan: BERGEN? Stafirnir eru fimm og hálfur meter á hæð og vegur hver þeirra 2,5 tonn.

Dómnefndin segir verkið allt í senn fela í sér „húmor, spennu, undrun, væntingar og drauma.“