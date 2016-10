Murakami talinn líklegastur

Eins og nokkur undanfarin ár telja veðbankar japanska rithöfundinn Haruki Murakami líklegastan til að hljóta Nóbelsverðlaunin í bókmenntum, en tilkynnt verður hver hlýtur verðlaunin 13. október næstkomandi.

Breska veðmálafyrirtækið Ladbrokes setur stuðulinn 4/1 á að Murakami, 67 ára gamall skáldsagnahöfundur frá Tókýó, sem er þekktastur fyrir bækurnar Norwegian Wood, Kafka on the Shore og The Wind-up Bird Chronicles, hljóti verðlaunin í ár.

Næstu nöfn á lista veðmálafyrirtækisins eru einnig kunnugleg: sýrlenska ljóðskáldið Adunis, Bandaríkjamaðurinn Philip Roth, Kenýamaðurinn Ngugi Wa Thiong'o og Bandaríkjakonan Joyce Carol Oates. Öll hafa þau ítrekað verið orðuð við þessi verðlaun á síðustu árum.

Hér fyrir neðan má sjá lista Ladbrokes yfir þá sem taldir eru líklegastir til að hljóta verðlaunin og stuðulinn.

Haruki Murakami (4/1)

Adunis (6/1)

Philip Roth (7/1)

Ngugi Wa Thiong'o (10/1)

Joyce Carol Oates (14/1)

Ismail Kadare (16/1)

Javier Marias (16/1)

Jon Fosse (20/1)

Ko Un (20/1)

John Banville (20/1)

Antonio Lobo Antunes (20/1)

Laszlo Krasznahorkai (20/1)

Cesar Aria (20/1)