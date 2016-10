Bacharach minnist dóttur sinnar

Burt Bacharach er höfundur kvikmyndatónlistarinnar í Po, en myndin fjallar um samband föður og einhverfs barns hans. Bacharach samdi einnig lagið Dancing With Your Shadow fyrir myndina og er það sungið af Sheryl Crow. Þetta telst til tíðinda því þetta er fyrsta kvikmyndatónlist Bacharachs í 17 ár. Leikstjóri Po, John Asher, hafði samband við Bacharach og vildi fá að nota hið fræga lag hans Close to You í myndinni. Efni myndarinnar, samband föður og einhverfs barns, höfðaði mjög til Bacharachs en dóttir hans og leikkonunnar Angie Dickinson, Nikki, var einhverf. Nikki fyrirfór sér árið 2007, fertug að aldri. Bacharach fór þess á leit við leikstjórann að hann fengi að gera tónlist við myndina og semja sömuleiðis lag fyrir hana og vildi þannig heiðra minningu dóttur sinnar. Leikstjórinn var meira en fús til að verða við þessari beiðni tónskáldsins.

Bacharach er orðinn 88 ára gamall. Hann hefur sex sinnum hlotið Grammy-verðlaun fyrir tónlist sína og þrisvar sinnum fengið Óskarsverðlaunin.