Emmsjé Gauti: „Við vorum að vonast eftir þessum what-the-fuck-faktor

Fáir hafa eflaust farið varhluta af því að rapparinn Gauti Þeyr Másson, betur þekktur sem Emmsjé Gauti, gaf út nýtt myndbandið við lagið „Reykjavík“. Lagið er af plötunni Vagg & Velta og hefur notið mikilla vinsælda undanfarin misseri.

Í viðlaginu ómar setningin „Reykjavík er okkar“ í sífellu og það er því vel við hæfi að í myndbandinu sést Emmsjé Gauti dansandi um á húsþökum borgarinnar ásamt meðreiðarsveini sínum, Kela í Agent Fresco.

Það er þó lokaatriðið sem vakið hefur mesta athygli en þar sést Emmsjé Gauti, íklæddur hvítu fötum, standa í fararbroddi í epískum hópdansi ásamt sex öðrum svartklæddum karlmönnum. Atriðið myndi framkalla sæluhroll hjá meðlimum helstu drengjahljómsveita heims og líklega er um nýjung að ræða hér á landi. Emmsjé Gauti er himinlifandi með útkomuna enda hefur hann lengi dreymt um að taka upp slíkt atriði, jafnvel heilt myndband.

Við héldum frumsýningarpartý í gær á Prikinu og það var í raun bara heppni að einhver skyldi ekki deyja.

„Ég og Freyr [Árnason, leikstjóri myndbandsins] höfum dreymt um að gera heilt myndband þar sem bara gaurar í hvítum fötum dansa í fullkominni samhæfingu,“ segir Gauti. Félagarnir hafa áður skrifað handrit að slíku myndbandi en þá tókst ekki að fjármagna verkið. „Okkur finnst svo fyndin pæling að endurgera einhverskonar Justin Bieber myndband með gaurum sem þú getur ekki ímyndað þér að kunni neitt að dansa og kunna það í raun og veru ekkert,“ segir Gauti og hlær.Dansatriðið var unnið í samstarfi við Stellu Rósenkranz og Bergdísi Rún og fór greinilega vel í aðdáendur rapparans og vini.

„Við héldum frumsýningarpartý í gær á Prikinu og það var í raun bara heppni að einhver skyldi ekki deyja. Þegar dansatriðið hófst þá byrjaði fólk bara að hristast. Það þurfti meira að segja að bera út einn gest á sjúkrabörum,“ segir Gauti og bætir við: „Við vorum að vonast eftir þessum „what-the-fuck-faktor“ og miðað við viðtökurnar þá hefur það tekist.“

Innan við sólarhringi eftir að myndbandið var frumsýnt á youtube var fyrsta grínútgáfan komin í loftið. Þar má sjá dansatriðið við undirleik lagsins „I want it that way“ með Backstreet boys og óhætt er að segja að lagið hafi smellpassað. Gauti var ánægður með framtakið: „Mér fannst þetta ógeðslega fyndið“

Mér finnst þetta sturlað! Ég væri til í fleiri útgáfur. Besta útgáfan fær V&V á vínyl. Lets go. https://t.co/gN4izLQTMG — Emmsjé (@emmsjegauti) October 20, 2016

Hér má sjá og heyra myndbandið við lagið Reykjavík:

Aftursætisdrengjaútgáfan: