Tímarnir eru a-breytast ♪♫ ♬

Fagnaðarlæti jafnt sem vandlætingarkvein kváðu við þegar Sara Danius, aðalritari sænsku Nóbels-akademíunnar, tilkynnti að söngvaskáldið Bob Dylan hlyti Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 2016 „fyrir að skapa nýja ljóðræna tjáningu innan hinnar miklu bandarísku sönghefðar.“

Dylan er fyrsta skáldið sem hlýtur þessi virtustu bókmenntaverðlaun heims fyrir lagatexta sína en í gegnum tíðina hefur akademían nánast eingöngu heiðrað höfunda sem hafa einbeitt sér að skáldsögum, ljóðum og leikritum.

Í nokkur ár hefur Dylan verið nefndur sem mögulegur kandídat og oft verið nokkuð ofarlega á lista veðbanka yfir mögulega verðlaunahafa, en fáir sérfræðingar hafa talið að akademían myndi teygja sig svo langt.

Á samfélagsmiðlum tjáðu íslenskir menningarvitar sig um fréttirnar og voru vægast sagt skiptar skoðanir á valinu, akademíunni er ýmist hrósað fyrir að víkka út svið þess sem talist getur merkilegt bókmenntaform eða hún er gagnrýnd fyrir verðlauna höfund fyrir vinsældir frekar en bókmenntaleg gæði.

Hómer, Saffó og Dylan

Í viðtali eftir tilkynninguna sagði Sara Danius að Dylan væri fjölhæfur listamaður og að í 54 ár hafi hann stöðugt verið að enduruppgötva sjálfan sig.

Þegar hún var spurð hvar best væri fyrir ókunna að byrja að dýfa sér ofan í höfundarverk Dylans nefndi hún plötuna Blonde on Blonde frá árinu 1966. „Hún er gott dæmi um frábærar rímur hans, samsetningu stefja, og hans stórkostlega þankagang.“

Samkvæmt rökstuðningi akademíunnar snúast textar Dylans um viðfangsefni eins og „samfélagslega stöðu mannsins, trúarbrögð, stjórnmál og ást.“

Danius viðurkenndi að ákvörðunin gæti þótt óvenjuleg en benti aftur í aldir til að rökstyðja val á söngvaskáldinu: „Ef við horfum til baka, tvö þúsund og fimm hundruð ár aftur í tímann, sjáum við skáld á borð við Hómer og Saffó. Þeir skrifuðu ljóðræna texta sem voru fyrst og fremst hugsaðir til flutnings, en samt njótum við texta þeirra enn þann dag í dag. Það sama á við um Bob Dylan, það má lesa hann og hann ætti að vera lesinn. Hann er mikilvægt skáld í hinni enskumælandi hefð,“ sagði hún.

Í fótspor amerískra söngvaskálda

Bob Dylan er fæddur Robert Allen Zimmerman í bænum Duluth í Minnesota árið 1941, sonur litháískra og úkraínskra gyðinga, en ömmur hans og afar fluttu til Bandaríkjanna skömmu eftir aldamót. Hann fékk fyrsta gítarinn 14 ára og hóf að spila með ýmsum rokkhljómsveitum, en heillaðist af bandarísku þjóðlagahefðinni þegar hann var í háskóla í Minnesota og hóf að spila og syngja á kaffihúsum borgarinnar. Á þessum tíma tók hann upp nafnið Dylan eftir ljóðskáldinu Dylan Thomas.

Hann fluttist til New York í upphafi sjöunda áratugarins og fór að vekja athygli í fjörugri þjóðlagatónlistarsenunni í Greenwich Village. Hann var sérstaklega innblásinn af lagasmíðum söngvaskáldsins, flökkumannsins og kommúnistans Woody Guthrie og var fyrsti textinn sem hann samdi og tók upp saminn til heiðurs hetjunni sem lá þá við dauðans dyr á sjúkrahúsi í sömu borg. Smám saman fóru frumsamdir textar og lagasmíðar að verða stærri hluti af listrænni tjáningu Dylans í stað hinna hefðbundnu þjóðlaga.

Fyrsta platan kom út árið 1962 og fljótlega fór Dylan að vekja mikla athygli utan Greenwich Village. Í upphafi samdi Dylan mikið af lagatextum með sterkum pólitískum undirtónum og urðu lög hans að einkennissöngvum mannréttinda- og friðarhreyfinga sem voru áberandi í Bandaríkjunum og víðar um heim á sjöunda áratugnum: Blowin' in the Wind, The Times They Are a-Changin, Masters of War, Hard Rain og fleiri lög voru sungin í kröfugöngum og á mótmælum víða um heim. Um miðjan sjöunda áratuginn breyttist hljómur tónlistar Dylans umtalsvert þegar hann tók sér rafmagnsgítar í hönd og hóf að leika rokkaðri lög með sýrukenndari, prósalegri textum, má þar til dæmis nefna lög á borð við Like a Rolling Stone, Subterranean Homesick Blues og Ballad of a Thin Man.

37 plötur hafa komið út með kappanum á þeim 54 árum sem hann hefur unnið við tónlist. Hann hefur einnig sent frá sér tilraunakennda prósabók og æviminningabókina Chronicles: Volume One. Hann hefur verið heiðraður og hlotið ótal verðlaun fyrir listsköpun sína, meðal annars Grammy, Golden Globe, Óskarsverðlaun, Pulitzer og orðu frá franska ríkinu fyrir framlag sitt til listarinnar.

Kom með „literartúr“ inn í tónlistina

Bubbi Morthens, tónlistarmaður og ljóðskáld, hefur verið aðdáandi Dylans frá unga aldri, leikið lög hans, lesið texta og hitað upp fyrir hann á tónleikum á Listahátíð í Reykjavík árið 1980 – en Dylan lék aftur á Íslandi árið 2008. Bubbi segist einstaklega sáttur við val akademíunnar og kveðst hafa hoppað af gleði þegar hann heyrði fréttirnar.

„Mér finnst þetta vera til marks um að Nóbels-akademían er lifandi, forvitin og áhugasöm. Þetta er í raun stórmerkilegur viðburður. Þó að Dylan hafi lengi verið virtur og talinn einn besti dægurtónlistarmaður samtímans og góður textahöfundur, þá er með þessu verið að byggja brú milli þess sem menn hafa kallað hámenningu og lágmenningu – og ég held að þessi brú verði ekki tekin niður svo auðveldlega,“ segir Bubbi.

„Fyrst og fremst má segja að Bob Dylan hafi komið með literatúrinn inn í rokkið,“ útskýrir Bubbi um ágæti og áhrif Dylans.

„Ég held til dæmis að hann hafi haft meiri áhrif, og fengið fleiri til að lesa klassíska ljóðlist, en nokkur annar núlifandi rithöfundur. Þegar Dylan vitnar í nöfn úr bókmenntaheiminum á tónleikum eða í lögum þá hefur það þau áhrif að þúsundir manna fara að leita að þeim og skoða,“ segir hann.

Bubbi segir að til að skilja snilld Dylans sé nauðsynlegt að nálgast lög hans og texta sem eina heild, en ekki aðskilja þetta tvennt: „Það er rétt að margir textar Dylans þola ekki að vera teknir frá laginu og lesnir upp einir og sér – á meðan flestir textar manns eins og Leonards Cohen þola það, en hann er fyrst og fremst ljóðskáld sem setur lög við ljóðin sín. Dylan er hins vegar lagahöfundur og textarnir eru alltaf samtvinnaðir lögunum,“ segir Bubbi.

„Þegar maður skoðar höfundarverk Dylans – hvað hann hefur sungið um og hvernig hann hefur gert það – þá er hann sennilega stærsti einstaki listamaður samtímans. Hann hefur samið alveg einstaklega fallega ástartexta, samið mótmælasöngva sem eru svo öflugir að mann setur hljóðan – hvaðan fær 22 ára strákur þessar hugmyndir?“

Rokkið varð alvarleg list

Valur Gunnarsson rithöfundur er einnig mikill aðdáandi og áhugamaður um Dylan. „Það er undarlegt að oft sé talað um Dylan fyrst og fremst sem mótmælasöngvara, því það tímabil entist ekki í nema um tvö ár, frá 1963 til 1964, en þó segir það sitt um hve áhrifamiklir söngvarnir voru að þeir eru enn sungnir á mótmælum víða um heim í dag, til dæmis sungu anarkistar á Íslandi The Times They Are a-Changing þegar þeir réðust til inngöngu í Seðlabankann í janúar árið 2009. Engin hefur enn sem komið er fært okkur betri baráttulög,“ segir Valur.

„En Dylan sveik byltinguna og ákvað að gerast rokkstjarna í staðinn, var púaður niður af þjóðlagahreyfingunni, hafði áhrif á Lennon og alla hina og skyndilega var rokkið ekki lengur eitthvert garg fyrir unglinga heldur alvarleg list. Hann tók afþreyingarform sem var í mótun og breytti því í menningarfyrirbæri sem hefur staðist tímans tönn, ómar í kvikmyndum og er kennt í háskólum og fyrir það á hann Nóbelinn skilinn, líklega meira en nokkur annar listamaður á 20. öld. Aðeins Chaplin og kannski Picasso eru jafn stórir í sínum geirum og Dylan í sínum.“

Umdeilt val

Sænska akademían hefur verið þekkt fyrir að koma á óvart, velja óþekkta höfunda og ganga framhjá risum í bókmenntaheiminum, en valið hefur líklega sjaldan verið jafn umdeilt og í ár. Einstaklingur sem hefur fyrst og fremst öðlast virðingu fyrir tónlistarsköpun sína er verðlaunaður á sviði bókmennta og þær raddir hafa einnig verið háværar að nefndin eigi að nýta áhrif sín til að vekja athygli á óþekktari en mikilvægum höfundum. Leiðbeiningar í erfðaskrá Alfreds Nóbel um hvernig verðlaunahafinn skuli valinn eru hins vegar mjög óljósar. Þar kemur einungis fram að verðlaunin skuli veitt „einstaklingi fyrir framúrskarandi framlag á sviði bókmennta.“

Því hefur enn fremur verið kastað fram að verðlaunahafinn hafi verið kynntur viku seinna en venjulega vegna ósættis í nefndinni. Þó að meðlimir akademíunnar hafi sagt að það hafi einfaldlega verið af praktískum ástæðum halda sænskir menningarblaðamenn því fram að erfiðlega hafi gengið að ná sáttum um sigurvegarann. Til að hljóta verðlaunin verður rithöfundur að fá meira en helming atkvæða í nefndinni.

Kristján B. Jónasson, útgefandi hjá Crymogeu, er einn þeirra sem hafa lýst yfir óánægju sinni með val akademíunnar og sagði meðal annars í viðtali á visir.is: „Sú staðreynd að Dylan er – þegar söngur hans og status er fiskaður frá – ekki nema bara svona sæmilegt skáld virðist ekki þvælast fyrir fólkinu sem veitti Elfriede Jelinenk, Hertu Müller, Mo Yan og Orhan Pamuk verðlaunin. Akademían virðist hafa fengið almanntengslateymi til að fríska upp á sig og ákveðið að ganga plebbaskapnum á hönd. Hún þorir ekki lengur að verðlauna raunveruleg gæði, heldur lætur frægðina blinda sig.“

Ásgeir H. Ingólfsson, ljóðskáld og menningarrýnir, gagnrýnir einnig val nefndarinnar á Facebook-síðu sinni: „Dylan – og tónlistarmenn á svipuðum slóðum í vinsælda- og virðingarstigum – fá miklu meiri frægð, miklu meiri fjölmiðlaumfjöllun og miklu hærri tekjur heldur en nokkurn tímann sambærilegir rithöfundar. Þess vegna er þetta dálítið eins og einhver fái ljóðaverðlaun fyrir skáldsögu – þarna er óvinsælli listgreinin að bugta sig og beygja fyrir þeirri vinsælu í von um að fá smá stjörnuryk yfir sig.“