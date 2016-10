Kynlíf, lygar og jóga

Guðjón Bergmann, sem er Íslendingum helst kunnur sem jógakennari og umsjónarmaður sjónvarpsþátta um Tantra sem sýndir voru á Skjá Einum árið 2001, gefur út sína aðra skáldsögu um þessar mundir. Bókin sem nefnist Premature Holiness: Five Weeks at the Ashram er skrifuð á ensku en Guðjón hefur verið búsettur í Austin í Texas undanfarin ár. Bókina gefur hann út sjálfur undir merkjum Flaming Leaf Press.

Í fréttatilkynningu segir að í bókinni skoði Guðjón jafnt jákvæðar sem neikvæðar hliðar á jóga, og snerti hann á öllu í senn kynlífi, lygum og mannlegum brestum. „Það má segja að bókin sé einskonar uppgjör við átján á jógakennaraferil,” er haft eftir honum í tilkynningunni.

Premature Holiness fjallar um íslenskan fjárfesti sem stefnir á að opna jógastöð á Íslandi ásamt kærustu sinni. Hann fer til Flórída til að læra að verða jógakennari undir handleiðslu virts indversks gúrús. Í tilkynningu segir að bókin gefi góða innsýn í það sem fari fram í slíku námi og taki á ýmsum málum sem geti komið upp.