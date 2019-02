Þingmaður dáist að ótrúlegum eggjabakka: Þetta ætti ekki að vera hægt

Það er ávallt óvænt ánægja að brjóta egg og sjá að tvær rauður eru í því. Þið getið því ímyndað ykkur furðu tvítuga stjórnmálafræðinemans Cameron Etchells þegar hann keypti sér eggjabakka með sex eggjum og öll eggin innihéldu tvær rauður.

„Ég hef aldrei séð tvöfalda eggjarauðu í lífi mínu. Ég og herbergisfélagi minn vorum hissa þegar við brutum fyrsta eggið. Síðan brutum við annað og vorum í áfalli. En sex egg – við erum algjörlega orðlausir,“ segir Cameron í viðtali við The Argus.

Andrés Ingi Jónsson, þingmaður Vinstri grænna, deilir fréttinni á Twitter-síðu sinni og er jafnvel furðu lostnari en Cameron sjálfur

„What a time to be alive,“ skrifar Andrés sem gæti þýtt eitthvað á þessa leið: „Þetta er stórkostlegur tími til að vera á lífi.“

Framleiðandanum og brandarakónginum Ragnari Eyþórssyni finnst þetta hins vegar ekkert merkilegt.

„Pfffft, ég lenti í þessu 1996 og fór ekkert með það í blöðin. 6 tvíblómaegg í 6 eggja bakka. Þetta kemur reglulega upp í samræðum okkar pabba. Ætti ég kannski að tala við blöðin?“

What a time to be alive! https://t.co/qe9syFFqCT

— Andrés Ingi (@andresingi) February 7, 2019