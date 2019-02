Þetta er uppáhaldsmatur konunglegu barnanna

Kate Middleton, hertogynjan af Cambridge, heimsótti Lavender-barnaskólann í vikunni á vegum góðgerðarsamtakanna Place2Be. Í samtölum Kate við nemendur ljóstraði hún upp hver væri uppáhaldsmatur barnanna sinna, Georgs prins, fimm ára, og Karlottu prinsessu, þriggja ára.

„Hún sagði okkur hve mikið börnin hennar elska að elda og að þau eldi fyrir hana,“ sagði Matthew Kleiner-Mann, framkvæmdastjóri Ivy Learning Trust, samtaka sem reka skólann, í samtali við fréttamenn eftir heimsókn Kate. „Þau bjuggu til ostapasta um daginn. Eitt sér um að blanda hveitinu saman við og annað bætir við mjólk og smjöri. Og þau búa til salat og svoleiðis,“ bætti hann við.

Þá sagði Matthew að matur væri mikilvægur fyrir hertogynjuna þar sem hún gerði sér grein fyrir tengingunni á milli matar, andlegrar heilsu og hreyfingar.

Kate sýndi börnunum einnig mynd af fjölskyldu sinni, en þennan dag áttu nemendur að koma með hlut í skólann sem léti þá líða vel. Kate kom með jólakort síðan í fyrra, en það var fyrsta jólakortið þar sem Louis prins, níu mánaða, fékk að taka þátt.

…The Duchess of Cambridge brought with her a photograph of her family to share with the class.#ChildrensMentalHealthWeek pic.twitter.com/zFYnmswRza

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 5, 2019