Undirbúningur Eurovision-fara: Eyfi lifði á vatni og grænmeti – Matti missti tvö kíló á viku – „Ég þarf að vera mjög skorinn“

Fyrri undankeppni Söngvakeppninnar fer fram næstu helgi og þá kemur í ljós hvaða lög eiga möguleika á að fara alla leið í Eurovision í Ísrael. Það skiptir miklu máli að vera andlega og líkamlega vel undirbúinn fyrir keppnina og því litum við yfir hvað sumar af Eurovision-stjörnum fortíðarinnar hafa gert til að búa sig undir átökin.

Lifði á vatni og grænmeti

Stórsöngvarinn Eyjólfur Kristjánsson var fulltrúi Íslands í Eurovision árið 1991, ásamt Stefáni Hilmarssyni, með lagið Draumur um Nínu. Í miðjum undirbúningnum það árið var Eyjólfur matgæðingur vikunnar í DV þar sem hann ljóstraði upp um mataræði sitt í aðdraganda keppninnar.

Eyjólfur sagðist vera í mjög stífum megrunarkúr fyrir herlegheitin og lifði mest á vatni og grænmeti. Það sýndi sig á sviðinu, enda stóðu þeir Eyjólfur og Stefán sig stórkostlega. Lagið heillaði hins vegar ekki Evrópu og lenti í 15. sæti af 22 mögulegum. Lagið á þó sérstakan stað í hugum margra Íslendinga og hefur oft lent á blaði sem eitt af okkar eftirlætis Eurovision-lögum, þar á meðal í tímaritinu Monitor árið 2010 þegar það var valið vinsælasta íslenska Eurovision-lag allra tíma.

Tvö kíló á viku

„Á níu vikum missti ég átján kíló,“ sagði söngvarinn Matthías Matthíasson, eða Matti Matt, í viðtali við DV árið 2011. Það árið tók Matti þátt í aðalkeppni Eurovision með lagið Aftur heim eftir Sigurjón Brink. Í samtali við DV sagði hann að hann hefði verið staðráðinn í því að fara í megrun þegar kom í ljós að Aftur heim yrði framlag Íslands til Eurovision og sagðist hafa fengið hálfgert sjokk þegar hann sá sig í sjónvarpinu.

„Ég hætti að borða brauð, viðbættan sykur og mjólkurvörur,“ sagði Matti. „Ég bara skipti um mataræði.“

Hann tók eingöngu mataræðið í gegn og hamaðist ekki í ræktinni. Matti var svo í fantaformi á sviðinu í Eurovision í Dusseldorf í Þýskalandi ásamt vinum Sjonna, en lagið Aftur heim endaði í 20. sæti.

„Verð að líta vel út ber að ofan“

Ofurgrúbban Merzedes Club reyndi stíft að komast í Eurovision í Serbíu árið 2008 með lagið Ho Ho Ho We Say Hey Hey Hey. Þar var tónlistarmaðurinn Cerez 4 í veigamiklu hlutverki og sagði í viðtali við 24 stundir að undirbúningur hans væri helst fólginn í líkamsrækt.

„Já, minn undirbúningur felst aðallega í því að æfa vöðvana. Ég þarf að vera mjög skorinn og verð að líta vel út ber að ofan.“

Þó að Merzedes Club hafi hrisst rækilega upp í forkeppninni hér heima náði hljómsveitin ekki alla leið til Serbíu. Það kom í hlut Eurobandsins, þeirra Regínu Óskar og Friðriks Ómars, að stíga á stóra sviðið Belgrad með lagið This Is My Life. Þau höfnuðu í 14. sæti.

Hafragrautur í morgunmat

Poppstjarnan Jónsi hélt út til Tyrklands fyrir Íslands hönd árið 2004 með lagið Heaven. Í Morgunblaðinu stuttu fyrir keppni var fylgst með undirbúningi söngvarans og kom í ljós að hann vaknaði ávallt eldsnemma til að fá sér hafragraut með eiginkonu sinni, Rósu Björgvinsdóttur. Síðan skelltu hjónakornin sér í World Class í Laugum þar sem einkaþjálfarinn Arnar Grant undirbjó Jónsa líkamlega.

„Ég er skemmtikraftur og þarf kraft til að skemmta. Þann kraft fæ ég hérna,“ sagði Jónsi. Þá kom einnig fram í Morgunblaðinu að Arnar sæi ekki aðeins um að bæta líkamlegan styrk söngvarans heldur að hann væri einnig með puttana í mataræði kappans.

„Þetta hangir allt saman. Til að halda fullri orku og andlegri snerpu allan daginn verður mataræðið að vera rétt og Jónsi fer samviskusamlega eftir forskriftinni,“ sagði Arnar.

Jónsi flutti lagið Heaven óaðfinnanlega í Tyrklandi og lenti í 19. sæti.

Hætti í sykri, hveiti, kaffi og áfengi

Söngkonan Þórunn Antonía Magnúsdóttir freistaði gæfunnar í Söngvakeppninni í fyrra með lagið Ég mun skína. Þórunn komst ekki alla leið en atriði hennar vakti gífurlega athygli, enda frumlegt með eindæmum. Eins og sást á sviðinu var Þórunn í fantaformi og sagði í viðtali við mbl.is að hún hafi gert ýmislegt til að undirbúa sig.

„Tvisvar í viku er er ég í hópþjálfun með mínum uppáhalds konum og besta þjálfara landsins henni Gerðu Jónsdóttur. Hún er alveg mögnuð og þetta er alltaf öðruvísi og skemmtilegt. Áherslan lögð á liðleika og hreysti frekar en að einblína á líkamsparta,“ sagði Þórunn og hélt áfram.

„Ég reyni að lesa líkamann minn og orkuna mína hverju sinni og fara eftir því. Stundum þarf maður að hvíla sig og það má svo sannarlega. Þetta á ekki að vera kvöl og pína og ég er með króníska verki sem ég er að vinna mig út úr með hreyfingu og mataræði þannig að suma daga er ég slæm og tek það rólega, þannig að stundum þarf ég bara að sleppa æfingu vegna verkja og hlúa að mér og það er allt í lagi. Lífið er ekki keppni.“

Þá bætti hún við að mataræðið hafi skipt miklu máli í þessu ferli.

„Mataræðið skiptir mig öllu máli því að ef meltingin er í ólagi þá fer allt til fjandans. Ég hef til dæmis tekið út sykur, hveiti, kaffi og áfengi allan janúarmánuð til þess að koma mér í gott form. Ég borða mjög hollt yfir höfuð heilsunnar vegna, ekki til að grennast, þvert á móti, ég grennist ef ég borða rusl. Ég borða mikið grænmeti, holla fitu og fisk og ef mig langar í nammi þá fæ ég mér möndlusmjör með kókósolíu sem ég set í klakabox og frysti, meinhollar fitubombur.“

Lýsi, vítamín og Omega 3

Söngkonan Svala var fulltrúi Íslendinga í Eurovision í Kænugarði í Úkraínu árið 2017. Í hennar föruneyti var söngkonan og kennarinn Anna Sigríður Snorradóttir sem söng bakraddir í laginu. Í viðtali við Vísi sagðist hún hafa undirbúið líkama og sál vel fyrir átökin, þar á meðal í Crossfit Reykjavík.