Leiðin að hjartanu er í gegnum munninn: Stjörnurnar sem féllu fyrir kokkum

Það er sagt að hægt sé að fikra sig nær hjarta fólks í gegnum eldamennsku og það sannast svo sannarlega í tilviki eftirfarandi stjarna sem hafa fundið ástina hjá kokkum.

Spéfuglinn og sælkerinn

Spéfuglinn Amy Schumer gekk að eiga kokkinn Chris Fischer í febrúar á síðasta ári og nú eiga þau von á sínu fyrsta barni. Chris rekur fjölskyldubúgarðinn Bettlebung Farm en er einnig yfirkokkur á Beach Plum Inn & Restaurant. Þá gaf hann út metsölu matreiðslubókina The Beetlebung Farm Cookbook sem árið 2016 hlaut hin eftirsóttu James Beard-verðlaun.

Kynntust á setti

How I Met Your Mother-stjarnan Neil Patrick Harris og kokkurinn David Burtka féllu fyrir hvorum öðrum árið 2007. David sótti ekki aðeins matreiðslumenntun sína hjá Le Gordon Bleu heldur hefur einnig unnið sem leikari. Þannig kynntist hann einmitt eiginmanni sínum því hann lék aukahlutverk í How I Met Your Mother. Árið 2010 eignuðust turtildúfurnar tvíbura með aðstoð staðgöngumóður.

Heilsukokkurinn stal hjarta hans – aftur

Sjónvarpsstjarnan Ryan Seacrest deitaði fyrirsætuna og kokkinn Shayna Taylor fyrir mörgum árum síðan en slitnaði upp úr sambandinu. Árið 2017 náðu þau að blása lífi í neistann og eru enn saman. Shayna er einnig mjög vinsæll matarbloggari undir nafninu Shayna‘s Kitchen og leggur áherslu á holla matargerð.

Brúðkaup og bakarí

Bandaríski leikarinn Armie Hammer kvæntist Elizabeth Chambers árið 2010, en Elizabeth á bakaríið BIRD sem hún opnaði einmitt sama ár. Þá hefur hún einnig verið dómari í raunveruleikaþættinum Cupcake Wars á sjónvarpsstöðinni Food Network.

Áralangt samband

Entourage-leikkonan Debi Mazar hefur verið með kokkinum Gabriele Corcos um árabil en þau gengu í það heilaga í mars árið 2002. Þau eiga tvær dætur saman, Giulia og Evelina. Hjónin opnuðu veitingastaðinn Tuscan Gun nokkrum árum eftir brúðkaupið og eru einnig kynnar í matreiðsluþættinum Extra Virgin á sjónvarpsstöðinni Cook Channel.

Stjörnukokkurinn fann ástina

Bandaríska leikkonan Lindsay Price og ástralski stjörnukokkurinn Curtis Stone byrjuðu að stinga saman nefjum árið 2009. Tveimur árum síðar eignuðust þau soninn Hudson og gengu síðan í það heilaga í júní árið 2013. Ári síðar eignuðust þau annan son, Emerson Spencer.

Stjórnmálamaðurinn og sjónvarpskokkurinn

Stjórnmálamaðurinn Andrew Cuomo og sjónvarpskokkurinn Sandra Lee felldu saman hugi árið 2005 og hafa verið yfir sig ástfangin allar götur síðan. Sandra er goðsögn í matreiðsluheiminum en Andrew er ríkisstjóri New York.

Með eigin YouTube-þátt

The Office-leikkonan Angela Kinsey gekk að eiga bakarann Joshua Snyder árið 2016 og saman stjórna þau bakstursþættinum Baking With Josh & Ange á YouTube, sem er ansi hreint krúttlegur.