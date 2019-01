Trump bauð í óhefðbundinn kvöldverð: Sjáið hvað var á boðstólum

Donald Trump, Bandaríkjaforseti bauð ruðningsköppunum í Clemons Tigers í kvöldmat í Hvíta húsinu í gærkvöldi. Veislan var frekar óhefðbundin, en á boðstólum var skyndibiti frá McDonald‘s, Wendy‘s, Burger King sem og pítsa.

„Þetta verður áhugavert og ég held að þetta sé þeirri eftirlætis matur,“ sagði forsetinn á blaðamannafundi í gær, áður en ruðningskapparnir mættu. Þegar að kapparnir mættu var búið að raða upp þrjú hundruð hamborgurum, pítsum, frönskum, salati, nöggum og fullt af sósu.

Samkvæmt upplýsingum frá Hvíta húsinu greiddi Trump fyrir kvöldverðinn úr sínum eigin vasa. En hvaða matur á boðstólnum ætli hafi verið í uppáhaldi hjá forsetanum þetta kvöld, sem og önnur?

„Mér finnst þetta allt gott. Þetta er bandarískt. Mér finnst allt þetta bandaríska dót gott, en það er líka gott.“

Here’s a video I shot of President Trump showing off his 300 hamburgers. pic.twitter.com/P06S6I5w07

