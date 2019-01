Pantaði flugvélamat og brá heldur betur í brún: „Þetta var áfall“

Oft sverfur hungrið að í flugi og þá er gott að grípa samloku til að narta í. Það er akkúrat það sem Bretinn Nick Mosley gerði í flugi á leið frá Balí til Ástralíu.

Nick pantaði sér samlokuþrennu um borð í vél flugfélagsins Jetstar Airways, enda voru samlokurnar afar girnilegar í matseðlinum. Nick greiddi rétt tæplega átta hundruð krónur fyrir samlokurnar en brá heldur betur í brún þegar þær voru framreiddar.

Er Nick skoðaði samlokurnar betur virtist lítið sem ekkert álegg vera á þeim og fylltu magann aftar lítið. Brauðið var enn fremur í blautari kantinum, en Nick ákvað að birta myndir á Twitter af ósköpunum. Flugfélagið sagðist ætla að skoða málið og báðust afsökunar í svartísti.

I must say @JetstarAirways have a cheek charging AUS$9 for sandwiches… without any fillings… Great for their bottom line but not so good for filling the tums of customers pic.twitter.com/dok9GicE9E

— Nick Mosley (@BrightonNick) January 7, 2019