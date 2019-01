Saka Mörthu Stewart um glæp: „Ætli hún hafi lært þetta í fangelsinu?“

Martha Stewart er fyrirmynd margra þegar kemur að eldamennsku og húsverkum, en hún vakti upp ansi sterk viðbrögð eftir að myndbandi var deilt á Twitter-síðu Food Network. Í myndbandinu sýnir Martha „skemmtilega leið til að búa til eggjahræru.“

Martha byrjar á því að brjóta tvö egg í glerbolla og þeyta þau síðan af ákefð. Þá piprar hún og saltar og bætir einni og hálfri teskeið af smjöri við hræruna. En eggin eldar hún hins vegar ekki í pönnu eða potti, eins og venja er, heldur setur Martha glasið undir gufutúðuna á cappuccino-vél. Túðan er vanalega notuð til að mynda mjólkurfroðu í kaffidrykkjum en eldar eggin hennar Mörthu á innan við mínútu.

.@MarthaStewart makes her scrambled eggs with a tool you might not expect. Don’t miss Martha judging a breakfast battle on an all-new #Chopped tonight at 9|8c! pic.twitter.com/nTXBB0pXF1 — Food Network (@FoodNetwork) December 18, 2018

„Þetta gufusýður eggin og býr til mýkstu og léttustu eggjahræru sem þú getur ímyndað þér á nokkrum sekúndum,“ segir Martha.

Eggin líta vissulega girnilega út en Twitter-notendur eru í áfalli yfir þessari eldunaraðferð og saka Mörthu um matarglæp.

„Ætli hún hafi lært þetta í fangelsinu,“ skrifar einn og vísar í það þegar að Martha sat inni í fimm mánuði fyrir hlutabréfasvindl árið 2004. Í kjölfarið afplánaði hún restina af dómnum heima hjá sér í stofufangelsi í fimm mánuði.

I wonder if she learned that in prison? 🤔 — Zack Krüge (@ZackKruge) December 19, 2018

„Ég velti fyrir mér hvernig fangelsismat Martha eldaði í steininum?“ tístir annar.

I wonder what kinda jail house food spreads Martha used to make in the joint? — WentzitErtzsogood (@LutherVanDamme1) December 19, 2018

„Þetta er auðvelt…allir eiga espresso-vél í eldavélinu sínu til að apa þetta eftir, er það ekki..“ tístir einn notandi með hæðni.

Well that’s easy….everyone has an espresso machine in their kitchens to replicate this, right…. 😶 — Izzie-Bella (@MissIzzieBella) December 18, 2018

Öðrum fannst eggin alls ekki girnileg:

„Þetta eru ofelduðustu egg sem ég hef séð – börnin mín gátu gert betur þegar þau voru fjögurra ára. Af hverju gerðirðu þetta manneskja?“

That is THE most overlooked egg I have ever witnessed- my kids could do better when they were four! Why lady ? — Kate Jones (@k8jones11) December 18, 2018

Þessi kaffispekúlant leggur einnig orð í belg:

„Hún er greinilega ekki í kaffibransanum. Enginn kaffispekúlant eða -áhugamaður með sjálfsvirðingu myndi misþyrma kaffivél á þennan hátt. Þú ert brandari. Ekki fyndinn brandari.“

Clearly she’s not from coffee industry. No self respecting coffee coinseur or enthusiast would malest coffee equipment like that. You’re a joke. A not funny joke. — Domas (DomDom) (@DDranginis) December 19, 2018

Einhverjum fannst þessi aðferð algjörlega galin, eins og margar aðrar eldunaraðferðir:

„Nú þarftu bara straujárn til að grilla brauð og klósettkassa til að búa til fínt rúsínuvín.“