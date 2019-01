Gordon Ramsay í bobba: Líkt við alræmdan kynferðisafbrotamann – Sjáið myndbandið

Stjörnukokkurinn Gordon Ramsay hóf árið 2019 með hvelli þegar hann tilkynnti að hann ætti von á sínu fimmta barni. Hins vegar hefur gamalt myndband úr The Tonight Show með Jay Leno varpað skugga á það. Í myndbandinu er viðtal við Modern Family-stjörnuna Sofiu Vergara síðan árið 2010 og hafa fjölmargir fordæmt hegðun kokksins.

Myndbandið byrjar á leiknu atriði þar sem Sofia öskrar á Jay og Gordon því henni líkar ekki maturinn í búningsherberginu. Þegar hún síðan kemur fram í myndver í viðtalið sjálft segist hún aldrei öskra svona í raun og veru.

Þá segir Gordon einnig óviðeigandi brandara þegar að mynd af Sofiu að borða pítsu birtist á skjánum en svo tekur steininn úr þegar að Gordon slær á rass leikkonunnar. Myndbandið í heild sinni má sjá hér fyrir neðan:

Eftir að myndbandið fór aftur í umferð hafa netverjar úthrópað Gordon fyrir hegðun sína.

It sucks because if Sofia had smacked him upside the head like he deserved or tried to communicate to him in a serious manner that she was uncomfortable she would have been called a crazy or angry Latina.

— ENIGMONSTER (@MonsterStan2) January 6, 2019