Lögð í neteinelti út af óvenjulegum matarvenjum: Svona svarar hún fyrir sig

Hin 26 ára Alexa Greenfield var algjörlega óþekkt þangað til í september á síðasta ári þegar að myndband af henni fór eins og eldur um sinu um netheima. Alexa var einn af gestunum á tennismótinu U.S. Open og náði sjónvarpsstöðin ESPN myndbandi af því þegar Alexa sýndi frændum sínum hvernig hún kælir heitan kjúkling með því að dýfa honum í kaldan gosdrykk.

Um er að ræða „leynilegt“ ráð frá látnum föður Alexu, sem er ekki svo leynilegt lengur, en mörg hundruð þúsund manns horfðu á fyrrnefnt myndband. Og viðbrögðin voru ekki góð. Má segja að Alexa hafi verið lögð í neteinelti út af þessum matarvenjum og gekk fólk svo langt að krefjast fangelsisdómi yfir henni.

So this happened at the US Open today… 🧐 pic.twitter.com/fRDmpd3YWE

— ESPN (@espn) September 3, 2018