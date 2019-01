Loksins skorið úr um aldagamalt álitamál: Er allt pasta eins á bragðið?

Það eru til fölmargar tegundir af pasta, hvort sem það er þunnt spagettí, skrúfur, slaufur eða litlir penne-hólkar. En er einhver bragðmunur á þessum pastategundum?

Í grein á vefsíðunni Eat This, Not That er varpað ljósi á þetta og skorið úr um aldagamalt álitamál.

„Mismunandi tegundir af pasta geta bragðast svipað ef þær eru eldaðar rétt. Þurrt pasta í verslun bragðast öðruvísi en ferskt pasta á veitingastað, en það er ekki út af því hvernig það er skorið,“ segir hann.

Þannig að formið á pastanu skiptir litlu en hráefnin sem pastað er borið fram með skipta miklu ef marka má Morgan Boiling, ristjóra hjá Cook’s Country Magazine.

„Mismunandi bragð af pasta helgast mest megnis af því hvernig það dregur í sig sósuna sem það er eldað í eða borið fram með,“ segir hann. Þannig að bragðið ákvarðast í raun af því hvernig sósa fylgir pastanu, en að sögn kokksins Ronnie Schwandt er hægt að fylgja þumalputtareglu í þeim málum.

„Notið þynnra og mýkra pasta þegar elduð er léttari sósa og hráefni. Notið hins vegar þykkara og oddhvasst pasta þegar sósan og hráefnin eru bragðmeiri.“