Íkorni slær óvænt í gegn á internetinu: „Þar fór áramótaheitið…“

Myndband sem birt var á Twitter-síðunni This Is New York hefur slegið óvænt í gegn en í myndbandinu sést íkorni nokkur uppi í tré gæða sér á því sem virðist vera vorrúlla.

Doesn’t look like this squirrels first egg roll #whatisnewyork pic.twitter.com/Heo30oe8w3 — WhatIsNewYork (@whatisny) January 2, 2019

Það stendur ekki á athugasemdum við myndbandið og telja margir að þetta sé það besta sem þeir hafa séð á fyrstu dögum ársins.

„Þessi íkorni er að lifa sínu besta lífi,“ tístir einn og annar slær á létta strengi.

„Þar fór áramótaheitið…“

Hins vegur eru margir sem héldu að um líkamspart væri að ræða sem íkorninn væri að gæða sér á.

„Er ég sá eini sem hélt að þetta væri tá í fyrstu?“ skrifar einn tístari og annar bætir við:

„Ég veit ekki hvað er að mér en í augnablik, þegar að myndavélin þysjaði inn, þá leit út eins og vinurinn væri að gæða sér á fingri.“

Þetta er langt frá því í fyrsta sinn sem dýr að borða skyndibita hefur vakið athygli, en margir muna til dæmis eftir rottunni sem gæddi sér á pítsu:

Og þvottabirninum sem fékk sér kleinuhring: