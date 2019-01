Lögreglumenn gráti næst eftir að kviknaði í kleinuhringjabíl

Liðsmenn lögreglunnar í Lexington í Kentucky í Bandaríkjunum upplifðu mikinn missi á síðasta degi ársins 2018 þegar að þeir fengu útkall sem breytti öllu.

Tilkynnt var um að kviknaði hefði í vörubíl sem innihélt hundruði kleinuhringja frá Krispy Kreme og drifu lögreglumenn sig á vettvang. Sem betur fer slapp bílstjórinn ómeiddur en allir kleinuhringir eyðilögðust í eldsvoðanum.

Það vantar hins vegar ekki kímnigáfuna í lögreglumennina í Lexington sem tístu myndum af sér á vettvangi. Á myndunum sést að lögreglumennirnir voru gráti næst yfir þessum harmleik.

Tístið hefur slegið í gegn, sérstaklega hjá öðrum lögreglumönnum, sem hafa tíst samúðarkveðjum sínum, eins og sjá má hér fyrir neðan:

In this line of work, some things can’t be unseen. 😱🍩😫😪

My thoughts are with @lexkypolice officers in this time of tragedy. 😆🤣 — Officer Morton (@OfficerMorton) December 31, 2018

We feel your loss. We donut know what else to say. 🍩😰🍩 — UK Police (@UKPolice) January 1, 2019

Condolences from Chicago 🍩 — Chicago PD 14th Dist (@ChicagoCAPS14) January 1, 2019