Þessi litli strákur fékk bestu jólagjöfina: Sjáðu viðbrögðin sem bræða hjörtu

Kona að nafni Morgan Deichert tísti myndbandi af því þegar að litli frændi hennar opnaði jólagjöfina frá henni.

Frændinn var búinn að óska sér tómatsósu í jólagjöf og auðvitað varð Morgan við þeirri bón. Í myndbandinu sést litli snáðinn taka pappír og umbúðir upp úr kassa þar til hann finnur loks tómatsósuna. Gleðin leynir sér ekki.

Myndbandinu hefur verið endurtíst tæplega áttatíu þúsund sinnum þegar þetta er skrifað og virðist hafa fært mörgum sannan jólaanda.

When your nephew asks for ketchup for Christmas, you get him ketchup for Christmas pic.twitter.com/39MctAO0sX

— Morgan Deichert (@morgandeichert) December 23, 2018