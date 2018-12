Ofureinfaldur jólamatur: Óviðjafnanleg rifjasteik sem bráðnar í munni

Ef þú ert ekki búin/n að ákveða hvað á að vera í jólamatinn og vilt helst elda frekar einfaldan mat, þá er þessi rifjasteik fyrir þig.

Rifjasteik

Hráefni:

3 kg rifjasteik (prime rib) með beini og bundin með snæri eins og sýnt er hér fyrir neðan

2 1/2 tsk. sjávarsalt

1/2 msk. svartur pipar

1 tsk. ferskt rósmarín eða 1/2 tsk. þurrkað

1/2 tsk. ferskt timjan eða 1/4 tsk. þurrkað

6 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir (ekki nota hvítlaukspressu)

3 msk. ólífuolía

Aðferð:

Stráið 2 teskeiðum af salti yfir allt kjötið. Pakkið kjötinu í plastfilmu og leyfið því að hvíla í 3 klukkustundir við stofuhita. Hitið ofninn síðan í 250-260°C og komið grind fyrir í neðri part ofnsins. Blandið 1/2 teskeið af salti, pipar, rósmarín, timjan, hvítlauk og olíu saman í skál. Takið kjötið úr plasti og nuddið kryddblöndunni yfir allt kjötið. Setjið kjötið í steikingarpott eða fat með beinin niður og setjið kjöthitamæli, ef þið eigið svoleiðis, í þykkasta part kjötsins. Bakið í 15 mínútur. Lækkið hitann í 160°C og steikið í 5-6 mínútur per kíló ef þið viljið rare, 6-7 mínútur per kíló ef þið viljið medium rare og 7-8 mínútur per kíló ef þið viljið medium. Færið á skurðarbretti og klæðið lauslega með álpappír og leyfið kjötinu að hvíla í hálftíma áður en það er skorið.