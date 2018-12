Mynd úr eldhúsi Kate Hudson gerði allt vitlaust á netinu: Sérð þú ástæðuna?

Það er eitt sem leikkonuna Kate Hudson vantar ekki í jólagjöf eins og glöggur tístari tók eftir fyrir stuttu.

„Bara smá orðsending til þeirra sem eru að versla fyrir Kate Hudson um jólin. Hún vill ekki fleiri skurðarbretti,“

skrifar tístarinn Karen Howell við mynd af Kate í eldhúsinu sínu. Eins og sést á hún fleiri skurðarbretti en gengur og gerist og er bókstaflega ekki hægt að telja þau með góðu móti.

Just a note to anyone shopping for Kate Hudson this holiday season. She doesn’t need any more cutting boards. pic.twitter.com/iuzdS2d2W7 — Karen Howell (@karenehowell) December 17, 2018

Tístið hennar Karen hefur vakið mikla lukku á Twitter og hafa aðdáendur leikkonunnar ekki látið sitt eftir liggja í bröndurunum, eins og sést hér fyrir neðan:

If you come over to her house and DON’T get presented with a charcuterie board, you should feel personally insulted — Matt Scalici (@MattScalici) December 17, 2018

KATE HUDSON’S NIECE: Look what I made for you in wood shop! KATE HUDSON: Great….. put it over there…. with the other ones. 😐 — Dale Chapman (@decmusicology) December 17, 2018

How to lose a guy in ten cutting boards — Megan Stalter (@megstalter) December 18, 2018

Leikkonan hefur hins vegar mikinn húmor fyrir sjálfri sér og lét fylgjendur sína á Instagram samviskusamlega vita þegar hún fékk nýtt skurðarbretti á dögunum: