Helgin breyttist í martröð: „Ég gat ekki talað, séð, hélt að ég væri að fá heilablóðfall“

Raunveruleikastjarnan Bethenny Frankel, sem er hvað þekktust í síðari tíð fyrir frammistöðu í raunveruleikaþáttunum Real Housewives of New York, átti afskaplega hræðilega helgi ef marka má Twitter-færslu hennar.

„Ég er með sjaldgæft ofnæmi fyrir fiski,“ skrifar Bethenny. Hún fékk sér súpu um helgina og byrjaði að klæja. Stuttu síðar varð hún meðvitundarlaus og þurfti að eyða tveimur dögum á gjörgæslu.

I have rare fish allergy. Sun,I had soup,itched & was unconscious for 15 mins then to ER & ICU for 2 days w BP of 60/40.I couldn’t talk,see, thought I had a stroke & dying & told if 5 mins later I’d be dead. 911 & EPI saved me.I’ll never not carry an #epipen @newtonwellesley xo

— Bethenny Frankel (@Bethenny) December 18, 2018