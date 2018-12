Jennifer Lopez bjóst ekki við þessu: Sjáðu myndbandið

Poppstjarnan Jennifer Lopez var gestur spjallþáttakóngsins Jimmy Fallon fyrir stuttu og fór í leikinn Can You Feel It? með honum. Leikurinn felst í því að keppendur þurfa að stinga hendi inn í kassa, þreifa á því sem er inni í kassanum og giska á hvað það er.

Jennifer og Jimmy þreifuðu á ýmsu, þar á meðal matarkyns, en það færðist fyrst hiti í leikinn þegar að This Is Us-stjarnan Milo Ventimiglia mætti á svæðið. Þá þurftu Jennifer, Jimmy og Milo öll að stinga höndum inn í kassann sem innihélt risastóra skál af lárperumauki, en viðbrögð Jennifer voru hreint út sagt óborganleg. Kíkið bara á myndbandið hér fyrir neðan: