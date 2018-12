Flugfarþegi trúði ekki sínum eigin augum þegar hann las innihaldslýsingu flugvélamats

Farþegar sem fljúga á fyrsta farrými með breska flugfélaginu British Airways er lofað þægindum og lúxusmeðferð. Þeir fá rúmgóð sæti en er einnig boðið upp á gómsætan mat sem flugfélagið heldur fram að sé gerður úr ferskum hráefnum. Á vefsíðu British Airways kemur fram að flugvélamaturinn á fyrsta farrými sé innblásinn af réttum marga frægustu kokka heims.

Það kom því bandaríska útvarpsmanninum og höfundinum Michael Brown á óvart þegar hann las innihaldslýsingu á rétti um borð í flugi British Airways á leið frá London til Chicago og rak augun í óvæntar upplýsingar.

Á matseðlinum sem hann fékk var hjartarsteik sem var borin fram með rósmarín „dumplings“, ristuðum kastaníum og grænkáli. Fannst Michael þessi réttur hljóma vel þar til hann las næstu línuna á matseðlinum sem innihélt aðvörun til farþega.

„Þó búið sé að gæta fyllstu varúðar þá gæti verið að byssukúlubrot finnist í þessari máltíð vegna eiginleika vörunnar sem er notuð,“ stóð fyrir neðan réttinn.

Michael brá heldur betur í brún og tók mynd af viðvöruninni og deildi á Twitter. Við myndina skrifaði hann:

„Þú hlýtur að vera að grínast í mér.“

You’ve got to be kidding me. From the British Airways in-flight menu from London to Chicago. pic.twitter.com/lfecoXAllk

— Dr. Michael L. Brown (@DrMichaelLBrown) December 9, 2018