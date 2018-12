Nýtt auglýsingaskilti frá dýraverndunarsamtökunum PETA hefur vakið mikla athygli, en það var sett upp í San Jose í Bandaríkjunum. Á skiltinu stendur einfaldlega:

„Þú getur ekki verið femínisti ef þú borðar egg.“ Þar fyrir neðan stendur svo:

„Egg og mjólkurvörur eru afurðir ofbeldis gegn kvendýrum.“

Skilaboðin eru í raun að hvetja fólk til að vera vegan og mótmæla slæmri meðferð á dýrum, en PETA-samtökin eru þekkt fyrir umdeildar og róttækar auglýsingar til að koma skilaboðum sínum á framfæri. Femínistar vestan hafs eru hins vegar ekki sáttir við þessa nálgun.

„Það er hreyfing í gangi núna sem er hávær og sterk og loksins er hlustað á hana. Að tengja hana við dýravernd er verið að afvegaleiða umræðuna,“ segir femínistinn Amy Carlson í samtali við sjónvarpsstöðina KPIX 5. Femínistinn Anna Moore er heldur ekki hrifin.

„Ég var hneyksluð að þeir settu þetta upp. Mér fannst þetta virkilega heimskulegt. Mér finnst þetta merki um fávísi, í sannleika sagt.“

Þá virðist auglýsingin einnig vekja upp hörð viðbrögð á Twitter, eins og sjá má hér fyrir neðan:

RIDICULOUS!!! — Martha L Gómez (@MLgloza) December 1, 2018

I think we have MUCH bigger problems in the world today and people need to put their money and efforts into real issues. — Andrea B (@StandNoFall) December 1, 2018

🤨 laying eggs doesn’t hurt chickens??? if anything it helps them feel better??? this is the stupidest thing i’ve ever seen — Becca (@rebak43) December 1, 2018

Well there is PETA again making themselves look like idiots — T.L.H (@TanyonTara) December 1, 2018

WTF????? Makes no sense!! PETA- Go after the people who wear fur this time of year. Ask the minks and foxes and rabbits how they are doing!! — Petunia (@13craftymom) December 1, 2018